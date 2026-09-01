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Officiel : Strasbourg fait signer Conrad Harder

RCSA01 sept. , 10:18
parGael Anger
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Le RB Leipzig a trouvé un accord avec Strasbourg pour le prêt sans option d’achat de Conrad Harder. L’attaquant danois de 21 ans sera prêté pour la saison en Alsace, avec la prise en charge intégrale de son salaire par la formation française.
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LA HAINE MDR se moquer de ton club c'est la HAINE ! LE NAZISIME aussi peut etre? mdr

OL : Le remplaçant de Fofana a dit oui, ça chauffe !

Donc l'OL va vendre un joueur 30m pour acheter son remplaçant à 25 m....

OL : Arsenal grillé, Malick Fofana signe à Sunderland

et le donneur de lecons, t'es pas crédible, t'oublie que t'es constamment sous les articles du PSG :)

PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa (off.)

🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah

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