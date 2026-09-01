Malick Fofana ne vaut pas 40 ME, tentative d’arnaque sur l’OL

L'OL a besoin d'une grosse vente, et les regards se tournent vers Malick Fofana. Les discussions avec Arsenal battent leur plein, mais cela négocie dur sur le tarif.

La Premier League est un marché parallèle du mercato européen. Les tarifs varient en fonction de critères qui n’ont pas forcément la même valeur ailleurs. Les internationaux anglais font grimper les chiffres, à l’image des transferts de Morgan Rogers pour 138 ME ou d’Elliot Anderson pour 135 ME. Les transferts entre clubs anglais sont aussi plus valorisés, et il suffit de voir que Liverpool vient de faire une troisième offre, rejetée par Crystal Palace, de 68 millions d’euros pour Ismaïla Sarr, pour le comprendre.

Arsenal, qui a lâché plus de 220 millions d’euros pour faire venir Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, Christos Tzolis et Piero Hincapié, discute avec l’OL pour essayer de recruter Malick Fofana. Lyon doit vendre dans ce dernier jour du mercato pour équilibrer ses comptes, et le départ du Belge permettrait de remplir les caisses et de répondre aux exigences de la DNCG. La porte est ouverte et le Diable Rouge a même déjà discuté avec Mikel Arteta sur sa future utilisation, révèle The Athletic, qui confirme que l’OL en demande 40 millions d’euros.

A la vue du début de saison de Fofana, très en forme et décisif à quasiment chaque match, le prix n’est pas impossible à atteindre pour les Gunners. Mais selon Fabrizio Romano, les Londoniens se savent en position de force dans ce dossier, car l’OL est obligé de vendre en raison de son élimination de la Ligue des Champions la semaine dernière. Résultat, ils ont prévenu Michele Kang qu’ils comptaient boucler le transfert de Malick Fofana, mais que la valeur du joueur n’était pas de 40 ME. Sous-entendu, cela se réglera à un niveau inférieur, ce que Lyon rechigne à accepter. Mais l’AS Roma n’a pas vraiment avancé ces dernières heures, et les candidats ne sont pas si nombreux, même si d’autres clubs de Premier League peuvent mettre 40 ME. L’OL et Arsenal négocient en tout cas en ce moment, et le montant des bonus ou du pourcentage sur la plus value est discuté pour essayer d’arrondir les angles.