Son passage à l'OL l'a flingué, ce buteur est cash

Inutilisé par Paulo Fonseca lors de la première partie de saison, Enzo Molebe a été prêté à Montpellier en janvier pour le plus grand bonheur de l’attaquant de 18 ans, frustré par son aventure lyonnaise.

Malgré un effectif très limité dans le secteur offensif, l’Olympique Lyonnais n’a pas fait appel à Enzo Molebe durant la première partie de saison. Le jeune attaquant de 18 ans n’a disputé qu’un match de Ligue 1 et deux matchs d’Europa League. Un maigre bilan qui a poussé Molebe vers la sortie au mois de janvier. Une aubaine sur laquelle Montpellier a sauté pour récupérer un joueur à fort potentiel. Néanmoins, Enzo Molebe doit pour l’instant se contenter de quelques maigres entrées en jeu, ce qui ne lui empêche pas d’être décisif.

L’attaquant prêté par l’OL reste sur un but contre Nancy et une passe décisive contre Laval, chaque fois en ayant joué moins d’un quart d’heure. Après une demi-saison quasiment blanche durant laquelle il a principalement joué en National 3 avec la réserve de l’OL, retrouver le rythme n’est pas simple comme il l’a avoué en zone mixte après le succès 2-0 contre Laval. « Honnêtement, je travaille dur. Je fais tout à l’entraînement. Je ne sais pas si vous avez suivi mais j’ai dit que j’étais arrivé de Lyon un peu à la ramasse physiquement et là je fais du travail en plus donc je me sens mieux » a expliqué l’attaquant prêté par l’OL avant d’en dire davantage.

Je suis arrivé à la ramasse parce que je manquais de temps de jeu - Enzo Molebe, prêté par l'OL à Montpellier