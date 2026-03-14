Molebe ICONSPORT_265026_0137 (3)

Son passage à l'OL l'a flingué, ce buteur est cash

OL14 mars , 22:30
parCorentin Facy
0
Inutilisé par Paulo Fonseca lors de la première partie de saison, Enzo Molebe a été prêté à Montpellier en janvier pour le plus grand bonheur de l’attaquant de 18 ans, frustré par son aventure lyonnaise.
Malgré un effectif très limité dans le secteur offensif, l’Olympique Lyonnais n’a pas fait appel à Enzo Molebe durant la première partie de saison. Le jeune attaquant de 18 ans n’a disputé qu’un match de Ligue 1 et deux matchs d’Europa League. Un maigre bilan qui a poussé Molebe vers la sortie au mois de janvier. Une aubaine sur laquelle Montpellier a sauté pour récupérer un joueur à fort potentiel. Néanmoins, Enzo Molebe doit pour l’instant se contenter de quelques maigres entrées en jeu, ce qui ne lui empêche pas d’être décisif.
L’attaquant prêté par l’OL reste sur un but contre Nancy et une passe décisive contre Laval, chaque fois en ayant joué moins d’un quart d’heure. Après une demi-saison quasiment blanche durant laquelle il a principalement joué en National 3 avec la réserve de l’OL, retrouver le rythme n’est pas simple comme il l’a avoué en zone mixte après le succès 2-0 contre Laval. « Honnêtement, je travaille dur. Je fais tout à l’entraînement. Je ne sais pas si vous avez suivi mais j’ai dit que j’étais arrivé de Lyon un peu à la ramasse physiquement et là je fais du travail en plus donc je me sens mieux » a expliqué l’attaquant prêté par l’OL avant d’en dire davantage.
Je suis arrivé à la ramasse parce que je manquais de temps de jeu
- Enzo Molebe, prêté par l'OL à Montpellier
« Je suis arrivé à la ramasse parce que je manquais de temps de jeu et je jouais beaucoup en réserve. De la N3 à la Ligue 2, ce n’est pas la même chose. En N3, je suis un peu au-dessus physiquement mais là en Ligue 2, honnêtement je suis en dessous. Je suis un joueur qui aime la profondeur, qui court assez vite. Chaque fois qu’il y a de l’espace, j’en profite pour l’utiliser au max » a analysé Enzo Molebe, qui a bien conscience que sa demi-saison sans jouer en Ligue 1 du côté de l’OL l’a handicapé sur le plan athlétique. Un déficit que le buteur de 18 ans traîne comme un boulet à Montpellier, même s’il semble clairement sur le bon chemin. Espérons maintenant pour Enzo Molebe et pour l’OL que le natif de Décines-Charpieu aura bientôt les faveurs de Zoumana Camara pour démarrer dans le onze du MHSC en Ligue 2.
0
Articles Recommandés
Timber Sangaré ICONSPORT_283252_0539
OM

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 26e journée

Arda Guler ICONSPORT_361685_0011
Liga

Liga : Valverde et Güler font le show contre Elche

ICONSPORT_361933_0090
Ligue 1

L1 : Monaco poursuit sa folle remontée

Fil Info

14 mars , 23:00
L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle
14 mars , 23:00
L1 : Programme TV et résultats de la 26e journée
14 mars , 22:59
Liga : Valverde et Güler font le show contre Elche
14 mars , 22:59
L1 : Monaco poursuit sa folle remontée
14 mars , 22:57
PL : Manchester City laisse Arsenal s'échapper
14 mars , 22:00
Joel Ordonez négocie sa signature au PSG !
14 mars , 21:49
L2 : Programme TV et résultats de la 27e journée
14 mars , 21:48
L2 : Coup d'arrêt pour l'AS Saint-Etienne

Derniers commentaires

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

«Si on continue à ne plus perdre tout est jouable mais on s’emballe pas » Bah si, tu t'emballes.

L1 : Monaco poursuit sa folle remontée

🫶😊👍

Liga : Valverde et Güler font le show contre Elche

Super👍👏

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

Lens va pas non plus perdre 50 matches et l'OM ne gagnera pas toujours surtout avec des presta moyennes faut se détendre. Déjà garder votre 3e place hein

OM : Benatia est trop fort, son coup de génie à 4 ME impressionne

frustré de ? plus personne ne joue le championnat pour le gagner. t es au courant que ce championnat n a plus d interet. la preuve le PSG tire la france vers le haut..... ah bah non pllus personne ne veut diffuser.. Rien de frustrant juste c est n importe quoi.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading