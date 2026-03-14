Joel Ordonez négocie sa signature au PSG !

Deux ans après avoir recruté Willian Pacho, le PSG rêve de recruter son compère en sélection équatorienne. Des négociations ont démarré avec les agents de Joel Ordonez, le roc du FC Bruges.

Sous contrat avec le FC Bruges jusqu’en 2029, Joel Ordonez était tout proche de rejoindre la Ligue 1 l’été dernier . L’international équatorien était la priorité de l’Olympique de Marseille. Un accord avait été trouvé entre l’OM et Joel Ordonez, mais le FC Bruges avait finalement fait capoter le deal, obligeant Medhi Benatia à se retourner dans l’urgence en recrutant Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Plusieurs mois plus tard, Joel Ordonez pourrait enfin rejoindre le championnat de France. Mais il n’est plus question d’un départ en Provence pour le défenseur au physique imposant (1m88).

C’est désormais le Paris Saint-Germain qui le courtise, avec de sacrés arguments financiers mais aussi sportifs. Dans la capitale, Joel Ordonez retrouverait son compère en sélection, à savoir Willian Pacho. Et vraisemblablement, celui qui compte 14 sélections avec l’Equateur est la priorité absolue de Luis Campos et de Luis Enrique dans ce secteur de jeu. C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste Ekrem Konur, qui nous apprend que des négociations ont démarré entre les agents du joueur de 21 ans et le champion d’Europe en titre. Deux autres clubs sont en pourparlers avec l’entourage de Joel Ordonez : la Juventus Turin et l’Inter Milan.

Le PSG a contacté l'agent de Joel Ordonez

Ces trois clubs sont de loin les plus chauds sur ce dossier, par ailleurs surveillé par l’Atlético de Madrid, Newcastle, Aston Villa, Liverpool et Chelsea. La question est maintenant de savoir si le PSG profitera de cette longueur d’avance, avec des discussions déjà en cours avec les agents de Joel Ordonez, pour rafler la mise avant la concurrence. Une chose est en tout cas certaine, il faudra signer un gros chèque pour convaincre le FC Bruges de lâcher son roc, valorisé à plus de 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Et dont le prix pourrait flamber au vu de la concurrence, et notamment si les dirigeants belges s’alignent sur le prix payé par le PSG pour Willian Pacho il y a deux ans, soit 40 millions d’euros.