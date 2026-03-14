Joel Ordonez ICONSPORT_360272_0103

Joel Ordonez négocie sa signature au PSG !

PSG14 mars , 22:00
parCorentin Facy
1
Deux ans après avoir recruté Willian Pacho, le PSG rêve de recruter son compère en sélection équatorienne. Des négociations ont démarré avec les agents de Joel Ordonez, le roc du FC Bruges.
Sous contrat avec le FC Bruges jusqu’en 2029, Joel Ordonez était tout proche de rejoindre la Ligue 1 l’été dernier. L’international équatorien était la priorité de l’Olympique de Marseille. Un accord avait été trouvé entre l’OM et Joel Ordonez, mais le FC Bruges avait finalement fait capoter le deal, obligeant Medhi Benatia à se retourner dans l’urgence en recrutant Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Plusieurs mois plus tard, Joel Ordonez pourrait enfin rejoindre le championnat de France. Mais il n’est plus question d’un départ en Provence pour le défenseur au physique imposant (1m88).
C’est désormais le Paris Saint-Germain qui le courtise, avec de sacrés arguments financiers mais aussi sportifs. Dans la capitale, Joel Ordonez retrouverait son compère en sélection, à savoir Willian Pacho. Et vraisemblablement, celui qui compte 14 sélections avec l’Equateur est la priorité absolue de Luis Campos et de Luis Enrique dans ce secteur de jeu. C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste Ekrem Konur, qui nous apprend que des négociations ont démarré entre les agents du joueur de 21 ans et le champion d’Europe en titre. Deux autres clubs sont en pourparlers avec l’entourage de Joel Ordonez : la Juventus Turin et l’Inter Milan.

Le PSG a contacté l'agent de Joel Ordonez

Ces trois clubs sont de loin les plus chauds sur ce dossier, par ailleurs surveillé par l’Atlético de Madrid, Newcastle, Aston Villa, Liverpool et Chelsea. La question est maintenant de savoir si le PSG profitera de cette longueur d’avance, avec des discussions déjà en cours avec les agents de Joel Ordonez, pour rafler la mise avant la concurrence. Une chose est en tout cas certaine, il faudra signer un gros chèque pour convaincre le FC Bruges de lâcher son roc, valorisé à plus de 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Et dont le prix pourrait flamber au vu de la concurrence, et notamment si les dirigeants belges s’alignent sur le prix payé par le PSG pour Willian Pacho il y a deux ans, soit 40 millions d’euros.

Lire aussi

OM : Transfert avorté, Ordoñez avoue son soulagementOM : Transfert avorté, Ordoñez avoue son soulagement
Le prix d’Ordoñez dévoilé, ça va plaire au PSGLe prix d’Ordoñez dévoilé, ça va plaire au PSG
1
Articles Recommandés
Timber Sangaré ICONSPORT_283252_0539
OM

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 26e journée

Arda Guler ICONSPORT_361685_0011
Liga

Liga : Valverde et Güler font le show contre Elche

ICONSPORT_361933_0090
Ligue 1

L1 : Monaco poursuit sa folle remontée

Fil Info

14 mars , 23:00
L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle
14 mars , 23:00
L1 : Programme TV et résultats de la 26e journée
14 mars , 22:59
Liga : Valverde et Güler font le show contre Elche
14 mars , 22:59
L1 : Monaco poursuit sa folle remontée
14 mars , 22:57
PL : Manchester City laisse Arsenal s'échapper
14 mars , 22:30
Son passage à l'OL l'a flingué, ce buteur est cash
14 mars , 21:49
L2 : Programme TV et résultats de la 27e journée
14 mars , 21:48
L2 : Coup d'arrêt pour l'AS Saint-Etienne

Derniers commentaires

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

«Si on continue à ne plus perdre tout est jouable mais on s’emballe pas » Bah si, tu t'emballes.

L1 : Monaco poursuit sa folle remontée

🫶😊👍

Liga : Valverde et Güler font le show contre Elche

Super👍👏

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

Lens va pas non plus perdre 50 matches et l'OM ne gagnera pas toujours surtout avec des presta moyennes faut se détendre. Déjà garder votre 3e place hein

OM : Benatia est trop fort, son coup de génie à 4 ME impressionne

frustré de ? plus personne ne joue le championnat pour le gagner. t es au courant que ce championnat n a plus d interet. la preuve le PSG tire la france vers le haut..... ah bah non pllus personne ne veut diffuser.. Rien de frustrant juste c est n importe quoi.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading