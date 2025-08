TV ‍: Adil Rami star de Ligue1+, c'est déjà le scandale

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Ligue1+ a révélé la suite de son casting de consultants il y a quelques jours alors que la nouvelle chaîne de la Ligue 1 diffusera son premier match le 15 août prochain. Adil Rami fait notamment partie de l’équipe.

A la retraite depuis la fin de son aventure à Troyes, Adil Rami n’a jamais coupé les ponts avec le monde du football. Très actif sur Twitch, où il fait profiter ses followers de son expérience sur un ton très humoristique, l’ancien joueur de Lille et de l’Olympique de Marseille sera encore plus présent dans le quotidien des fans de Ligue 1 d'ici à quelques semaines. Et pour cause, le champion du monde 2018 fait partie du grand casting de Ligue1+. Il sera l’un des consultants vedettes de la chaîne, notamment pour l’émission du dimanche soir.

RAMI VS YAMAL 🤣⁰ ⁰(La fin va vous surprendre ) pic.twitter.com/Mk22rK1G60 — L1+ (@ligue1plus) August 3, 2025

Sur les réseaux sociaux, Ligue1+ a justement profité de la notoriété d’Adil Rami pour publier une petite vidéo promotionnelle dans laquelle on demande à l’ex-joueur de l’équipe de France de choisir entre Lamine Yamal et plusieurs personnalités de la Ligue 1. Une vidéo qui fait évidemment référence à la violente attaque de l’ancien défenseur tricolore à l’encontre du prodige du Barça il y a quelques jours. Mais cette vidéo publiée par le compte X de Ligue1+ n’a visiblement pas fait rire grand monde. Au contraire, chez les internautes, on se demande déjà vers quel type de contenu éditorial, on se dirige sur la chaîne de la Ligue 1.

Adil Rami et Ligue1+ déjà très critiqués

« C’est avec ça que vous comptez qu’on paye 19,90€ / mois ? Même gratuit, ça restera trop cher », « On veut des pros pas des guignols, on ne s’abonnera pas », « Le but, c'est de dégouter le plus rapidement possible les gens avant même que les abonnements soient possibles ? », « J'hésitais à m'abonner vu le tarif qui se rapproche de ce qu'on peut considérer comme correct, hélas cette com' d'abrutis m'a convaincu de rien vous donner » ou encore « Ne commencez pas à faire le délire de DAZN à vouloir être drôle et vous tutoyez sinon ça va mal finir encore une fois. Restez pro, parler foot et basta » peut-on par exemple lire sur les réseaux sociaux, où les internautes sont déjà très sévères avec Ligue1+. Avant même son démarrage officiel, la future chaîne du championnat de France s’est fait une mauvaise pub avec un consultant clivant et une communication un peu trop originale. Pas idéal à huit jours du lancement officiel des abonnements.