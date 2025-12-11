Antonio Rudiger, Adil Rami avait raison

Le Real Madrid est en grande souffrance actuellement et Antonio Rudiger en est l'un des symboles. Les sorties d'Adil Rami à son encontre résonnent encore aujourd'hui.

Adil Rami a trouvé sa tête de Turc dans le football actuel. L’ancien défenseur de l’OM et de l’équipe de France n’aime pas Antonio Rudiger et ne se le cache pas. Il y a un an de cela, il avait clairement fait le buzz sur Twitch en décortiquant les errances défensives de l’arrière du Real Madrid, que ce soit sur le plan tactique, de l’alignement ou de la lecture des trajectoires. En plus de cela, l’ancien de Chelsea est connu pour son jeu rugueux, surtout quand le ballon est loin.

« Antonio Rudiger ne connait pas le football », « à mon prime, bien sur que je le mange matin, midi et soir », « il s’aligne comme un U12 », avait notamment lancé le champion du monde français. Après le match du Real Madrid face à Manchester City, et la performance décevante de la formation espagnole, Adil Rami a refait son apparition dans les tendances. Le pénalty provoqué et le match compliqué du défenseur central de 32 ans ont fait bondir les internautes.

« Dès qu’on voit en face des équipes qui savent jouer au ballon, on le ne voit plus. Personne n’a le droit de me dire qu’il est bon tactiquement », avait lancé Adil Rami. Une phrase ressortie ce mercredi soir et qui a provoqué un débat houleux sur X.

Entre ceux qui estiment que Rami n’a pas la carrière de Rudiger et n’était pas non plus le roi de la tactique en défense, et ceux pour qui le consultant avait totalement raison, le match de l’Allemand a eu le don de faire ressortir cette vieille polémique. Le Real Madrid recherche en tout cas sa défense de fer, qui a disparu des radars depuis quelques temps désormais.