Antonio Rudiger, Adil Rami avait raison

Ligue des Champions11 déc. , 10:00
parGuillaume Conte
Le Real Madrid est en grande souffrance actuellement et Antonio Rudiger en est l'un des symboles. Les sorties d'Adil Rami à son encontre résonnent encore aujourd'hui.
Adil Rami a trouvé sa tête de Turc dans le football actuel. L’ancien défenseur de l’OM et de l’équipe de France n’aime pas Antonio Rudiger et ne se le cache pas. Il y a un an de cela, il avait clairement fait le buzz sur Twitch en décortiquant les errances défensives de l’arrière du Real Madrid, que ce soit sur le plan tactique, de l’alignement ou de la lecture des trajectoires. En plus de cela, l’ancien de Chelsea est connu pour son jeu rugueux, surtout quand le ballon est loin.
« Antonio Rudiger ne connait pas le football », « à mon prime, bien sur que je le mange matin, midi et soir », « il s’aligne comme un U12 », avait notamment lancé le champion du monde français. Après le match du Real Madrid face à Manchester City, et la performance décevante de la formation espagnole, Adil Rami a refait son apparition dans les tendances. Le pénalty provoqué et le match compliqué du défenseur central de 32 ans ont fait bondir les internautes. 
« Dès qu’on voit en face des équipes qui savent jouer au ballon, on le ne voit plus. Personne n’a le droit de me dire qu’il est bon tactiquement », avait lancé Adil Rami. Une phrase ressortie ce mercredi soir et qui a provoqué un débat houleux sur X. 
Entre ceux qui estiment que Rami n’a pas la carrière de Rudiger et n’était pas non plus le roi de la tactique en défense, et ceux pour qui le consultant avait totalement raison, le match de l’Allemand a eu le don de faire ressortir cette vieille polémique. Le Real Madrid recherche en tout cas sa défense de fer, qui a disparu des radars depuis quelques temps désormais.
Derniers commentaires

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

mdr tu nous en apprends des bonnes toi! michele Kang te remercie mdr

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Continue de brailler la sardine avariée t'as raison a force d'écrire la meme bêtise partout tu vas peut être finir dans un comedie club

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

biensur qu'il s'ameliore mdr arrete de croire que tu sais tout les 200 millions c'est la saison derniere dc le travail est deja en marche depuis cette été dc garde ta haine anti lyonnais et occupes toi de ton club

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

D'apres le progres (hier) ils connaissent déjà nos sanctions... 𝗟𝗔 𝗗𝗡𝗖𝗚 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗡𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 Selon @LeProgresOL, l’OL reste en contact permanent avec la #DNCG en vue de son prochain passage. Mais sauf surprise, l’encadrement du recrutement devrait être maintenu ! Malgré les progrès réalisés ces derniers mois, les restrictions financières ne seront pas levées cet hiver. Un mercato limité à prévoir… encore une fois. Pour ne rien rater de l’actu de l’OL, pensez à vous abonner à la page ! Comment se fait-il qu'ils sont déjà au courant, alors que la direction boss dur pour préparer le dossier ?? Ça ne sert à rien du coup de se présenter si ils connaissent cette sanction, autant le faire par téléphone xd. ;,Et ce n'est pas la première fois;

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

201 M de déficit, près de 600 M de dette

