ICONSPORT_272814_0014

Transfert à 50 ME, Marcus Thuram offert au PSG

PSG24 oct. , 12:00
parGuillaume Conte
1
L'Inter Milan a décidé que Marcus Thuram pourrait être vendu cet été, si un club mettait un montant à hauteur de 50 ME. De quoi faire saliver le PSG. 
Jouer sans avant-centre de métier, c’est un défi qui n’a jamais fait peur à Luis Enrique, pour qui cette solution lui a permis d’aller chercher la victoire en Ligue des Champions. Gonçalo Ramos n’est clairement pas un titulaire aux yeux de l’entraineur espagnol du Paris SG, et ce dernier préfère utiliser un milieu de terrain en pointe plutôt que le Portugais, pas assez mobile et technique selon lui. 
Mais dans un entretien à Canal+ la saison passée, l’ancien sélectionneur de la Roja avait confié qu’il pouvait changer de discours s’il avait un vrai avant-centre dans son effectif. Une façon de faire comprendre qu’il saurait l’utiliser et en tirer les bénéfices. Un discours qui peut s’entendre, surtout si une belle opportunité se présente sur le marché des transferts. 
Ce sera le cas l’été prochain selon la Gazzetta dello Sport. Le journal italien affirme que l’Inter Milan n’est pas contre une mise en vente de son attaquant français. Et pour un joueur arrivé libre de Mönchengladbach, la formation lombarde ne sera pas trop gourmande. En effet, une somme de 50 millions d’euros suffirait pour dire oui, même si l'Inter espère bien sûr une surenchère de plusieurs clubs européens. Un montant largement à la porté du PSG, qui a su mette plus pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia ou Illya Zabarnyi ces derniers mois. 
L’été prochain, le fils de Lilian Thuram sera à deux ans de la fin de son contrat, et Beppe Marotta estime que le moment parfait sera venu pour le vendre, car aucune discussion pour une prolongation n’est en cours. Une opportunité de marché inattendue pour le PSG, mais qui méritera réflexion. Surtout quand on connait l’appétence des dirigeants parisiens pour les internationaux français. 
Avoir une attaque composé de Thuram, Dembélé, Doué et Barcola aurait en tout cas fière allure, et donnerait encore plus de choix à Luis Enrique pour ses décisions individuelles, mais aussi ses systèmes tactiques.  
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_124279_0137
OGC Nice

Vente OGC Nice : Romain Molina donne le vrai prix

Garnier
Mercato

Garnier quitte l’OL et signe à Lens

ICONSPORT_264177_0082
OL

Humilié par Beye, il prépare sa revanche avec l'OL

ICONSPORT_258205_0041
OM

Endrick fait sa liste, l’OM est dedans !

Fil Info

13:00
Vente OGC Nice : Romain Molina donne le vrai prix
12:40
Garnier quitte l’OL et signe à Lens
12:40
Humilié par Beye, il prépare sa revanche avec l'OL
12:20
Endrick fait sa liste, l’OM est dedans !
11:40
Mohamed Salah condamné à Liverpool ?
11:20
EdF : « Aucune crédibilité », Luis Fernandez se fait démonter par son collègue
11:00
Maupay banni de l'OM, ça fait marrer Everton
10:40
Zéro fair-play à l'OL, ça fait rêver Bâle

Derniers commentaires

Indice UEFA : L’OL sauve la France du désastre

Il aurait été bien de dire le PSG et l'OL sauve la France du désastre

Transfert à 50 ME, Marcus Thuram offert au PSG

Jamais de la vie. Marcus Thuram c'est le prototype de l'attaquant que je ne veux pas voir au PSG. Un joueur ultra physique et peu technique. Je préfère 100 fois Ramos

L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer

Un peu d'humilité. Ce n'est pas parce que l'OM a fait une bonne série qu'il faut s'enflammer surtout vu les circonstances. Mercredi a été un rappel et avec 3 pts en 3 matchs, je ne suis pas certain qu'il y ait lieu de fanfaronner....

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

et oublie pas que tu peux prendre rouge a la 3 eme minute

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

je suis pas parisien lol mais vas y continue de pleurer et de nier que votre defaite est du a emerson et de zerbi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading