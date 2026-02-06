ICONSPORT_286569_0206

Transfert à 50 ME, le PSG va y aller cet été

PSG06 févr. , 13:40
parGuillaume Conte
0
Conscient du besoin de se renforcer l'été prochain, le PSG a des vues sur la perle du LOSC Ayyoub Bouaddi. Cela tombe bien, le LOSC ne refusera pas une grosse offre.
Le PSG a fait le pari osé de ne quasiment pas changer son effectif l’été dernier. Une politique qui ne peut pas tenir sur la durée, surtout quand on voit les difficultés physiques des joueurs parisiens à enchainer les matchs. Luis Enrique aime avoir un groupe resserré pour travailler, et l’enthousiasme montré la saison dernière lui permettait de compter sur des joueurs ultra-motivés. Résultat, personne ne se plaint de son manque de temps de jeu et cela évite les polémiques et les mécontentements.

Bouaddi coche toutes les cases pour le PSG

Mais au milieu de terrain, il y a tout de même une certaine fatigue qui s’installe même si les jeunes peuvent apporter des solutions. Pour l’été prochain, Luis Campos travaille en coulisses sur un très gros dossier, histoire d’amener à Luis Enrique un jeune crack de Ligue 1 capable d’avoir un impact physique, une facilité technique et déjà une certaine solidité psychologique. A seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi compte déjà quasiment 100 matchs au plus haut niveau. Même en Ligue des Champions la saison dernière, le Franco-Marocain avait eu fière allure.
Sa cote a sérieusement grimpé et le LOSC en demande désormais 50 millions d’euros pour le lâcher. L’avantage, selon RMC, c’est que les dirigeants lillois savent bien qu’il sera quasiment impossible de retenir leur milieu de terrain une année de plus. Cela malgré sa prolongation de contrat récente, qui lui permettait surtout de voir son salaire grimper et de s’assurer une belle vente à l’avenir. Une porte ouverte pour le PSG, qui sait que Bouaddi fait aussi saliver plusieurs clubs, en Premier League et Arsenal notamment, mais aussi le Bayern Munich.
La bonne nouvelle pour Paris, c’est que Bouaddi est très tenté par l’idée de rejoindre la capitale française et un effectif de qualité qui fait confiance aux jeunes. L’idée de voir le milieu du LOSC donner un nouveau coup de fouet au PSG est en tout cas approuvée par Luis Enrique, qui a validé ce profil avec Luis Campos. Tout semble donc réuni pour une attaque cet été.

Lire aussi

Le Barça annonce au PSG le prix de GaviLe Barça annonce au PSG le prix de Gavi
Le PSG connaît la date du départ de Luis EnriqueLe PSG connaît la date du départ de Luis Enrique
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281648_0008
Foot Mondial

Walid Regragui démissionne, séisme au Maroc !

ICONSPORT_286569_0326
OL

Tolisso, Yaremchuk, Kluivert, cascade de forfaits à l’OL

ICONSPORT_263473_0141
OM

OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?

Fil Info

06 févr. , 14:00
Walid Regragui démissionne, séisme au Maroc !
06 févr. , 13:45
Tolisso, Yaremchuk, Kluivert, cascade de forfaits à l’OL
06 févr. , 13:20
OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?
06 févr. , 13:00
Edf : M6 zappe TF1 et prie pour la France
06 févr. , 12:40
OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui
06 févr. , 12:20
Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte
06 févr. , 12:00
Éli Junior Kroupi au PSG, l'énorme indice !
06 févr. , 11:40
Strasbourg : Pierre Ménès tacle les anti-BlueCo

Derniers commentaires

OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?

F*ck le sportif , je le prends juste pour le divertissement que ça va apporter^^

Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte

Dimanche on va fermer ,des grandes bouches......

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

venu gratuit, on va le liberer pour 1M€ symbolique

Vinicius au PSG contre Vitinha, coup de sang en Espagne

L'espoir fait vivre

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

Fallait pas le prendre en tant que joueur alors

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading