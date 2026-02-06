Transfert à 50 ME, le PSG va y aller cet été

Conscient du besoin de se renforcer l'été prochain, le PSG a des vues sur la perle du LOSC Ayyoub Bouaddi. Cela tombe bien, le LOSC ne refusera pas une grosse offre.
Le PSG
a fait le pari osé de ne quasiment pas changer son effectif l’été dernier. Une politique qui ne peut pas tenir sur la durée, surtout quand on voit les difficultés physiques des joueurs parisiens à enchainer les matchs. Luis Enrique aime avoir un groupe resserré pour travailler, et l’enthousiasme montré la saison dernière lui permettait de compter sur des joueurs ultra-motivés. Résultat, personne ne se plaint de son manque de temps de jeu et cela évite les polémiques et les mécontentements.
Bouaddi coche toutes les cases pour le PSG
Mais au milieu de terrain, il y a tout de même une certaine fatigue qui s’installe même si les jeunes peuvent apporter des solutions. Pour l’été prochain, Luis Campos travaille en coulisses sur un très gros dossier, histoire d’amener à Luis Enrique un jeune crack de Ligue 1 capable d’avoir un impact physique, une facilité technique et déjà une certaine solidité psychologique. A seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi compte déjà quasiment 100 matchs au plus haut niveau. Même en Ligue des Champions la saison dernière, le Franco-Marocain avait eu fière allure.
Sa cote a sérieusement grimpé et le LOSC
en demande désormais 50 millions d’euros pour le lâcher. L’avantage, selon RMC, c’est que les dirigeants lillois savent bien qu’il sera quasiment impossible de retenir leur milieu de terrain une année de plus. Cela malgré sa prolongation de contrat récente, qui lui permettait surtout de voir son salaire grimper et de s’assurer une belle vente à l’avenir. Une porte ouverte pour le PSG, qui sait que Bouaddi fait aussi saliver plusieurs clubs, en Premier League et Arsenal notamment, mais aussi le Bayern Munich.
La bonne nouvelle pour Paris, c’est que Bouaddi est très tenté par l’idée de rejoindre la capitale française et un effectif de qualité qui fait confiance aux jeunes. L’idée de voir le milieu du LOSC
donner un nouveau coup de fouet au PSG est en tout cas approuvée par Luis Enrique, qui a validé ce profil avec Luis Campos. Tout semble donc réuni pour une attaque cet été.