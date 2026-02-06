ICONSPORT_261406_1704

Edf : M6 zappe TF1 et prie pour la France

Depuis mars 2024, M6 détient les droits de la Coupe du monde 2026 concernant 54 matchs sur les 104 de la compétition. Ce jeudi, le groupe a confirmé le lancement de la commercialisation de ses spots publicitaires. Une véritable mine d’or pour la chaîne de télévision.
Le 7 mars 2024, M6 a annoncé par le biais de son président directeur, Nicolas de Tavernost, l'acquisition des droits TV de la Coupe du monde 2026, mais également celle de 2030. Concernant cet été, la chaîne de télévision possède les droits de diffusion de 54 des 104 matchs de la compétition pour la somme de 120 millions d’euros. Dans un premier temps, la chaîne du groupe de David Larramendy a pensé à revendre une quinzaine d'affiches notamment à TF1. Ce ne sera pas le cas. Et ce jeudi, c’est acté, M6 conserve les droits et la commercialisation des spots de publicités est lancée. Le grand vainqueur de la Coupe du monde est désormais bien connu, la pub !

Le prix de la finale explose si les Bleus vont au bout

Mi-décembre, le président du groupe David Larramendy a confirmé la présence de pub pendant la nouvelle pause fraîcheur de trois minutes instaurée durant les rencontres. « En termes publicitaires, il n'y a pas mieux qu'un match de l'équipe de France, et pour la première fois sur cette compétition, il y aura des 'pauses fraîcheur' de trois minutes à chaque mi-temps, dont une minute pourra être commercialisée, » a-t-il déclaré.
Et le groupe de télévision français espère que les Bleus atteindront pour la troisième fois consécutive la finale. Si la France se hisse au bout du tournoi alors les 20 secondes de publicité pendant la pause fraicheur de la finale valent 425 000 euros brut. Si comme en 2022, la formation de Didier Deschamps file aux tirs au but, alors le sport publicité avant le début de la séance est fixé à 500 000 euros les 20 secondes. À titre de comparaison, si la finale se joue aux tirs au but sans l’équipe de France, le prix tombe à 220 000 euros brut les 20 secondes.

