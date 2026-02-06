OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

Revenu à la surprise générale pour aider son club formateur, Rachid Ghezzal traverse cette saison de manière très discrète. L'OL ne devrait pas continuer avec lui l'été prochain.

Il y a des recrutements ratés qui coûtent parfois très chers à un club. Ce n’est pas le cas avec Rachid Ghezzal à l’Olympique Lyonnais. Ancien jeune du club parti ensuite à Monaco, Leicester puis dans différents clubs en Turquie notamment, le milieu offensif n’a pas réussi la carrière qu’on attendait de lui. Son retour à Lyon l’été dernier avait tout d’une bonne idée, sachant que l’OL avait de nombreux blessés et un manque de choix aux postes offensifs. Mais à moins d’un miracle, sa saison ne restera pas dans les mémoires.

20 minutes disputées en moyenne sur 9 matchs

Utilisé en première partie de saison, et même titulaire lors du match face au PSG, l’international algérien a ensuite disparu de la circulation, entre passage prolongé sur le banc de touche et blessures aux adducteurs. De retour à l’entrainement cette semaine, Rachid Ghezzal est de nouveau candidat à une place dans le groupe. Mais avec un effectif qui s’est étoffé, et le retour de blessés de longue date sou peu, le natif de Décines a très peu de chances d’être un élément important dans le sprint final.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le Fennec va probablement quitter l’OL une deuxième fois, cette fois-ci sans vraiment manquer. Les supporters lyonnais se sont montrés sans pitié quand il a été question de l’annonce du retour de Ghezzal à l’entrainement. « Qui ça ? », « Je l’avais oublié », « Il n’a rien apporté », « On enchainait les bonnes nouvelles depuis des semaiens, ça ne pouvait pas durer éternellement », « On est clairement sur de l’emploi fictif », « je préfère Karabec, c’est dire », « Je l’avais oublié le Tonton », ont lancé les supporters de l’OL qui préfèrent prendre cette aventure en pointillés avec le sourire.

Avec neuf matchs disputés et une moyenne de 20 minutes disputées, Rachid Ghezzal va pour le moment regarder du banc de touche la suite de la saison lyonnaise. Mais avec l’enchainement qui se profile en février, aucune option ne peut être écartée par Paulo Fonseca.