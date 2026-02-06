ICONSPORT_282097_0005

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

OL06 févr. , 12:40
parGuillaume Conte
Revenu à la surprise générale pour aider son club formateur, Rachid Ghezzal traverse cette saison de manière très discrète. L'OL ne devrait pas continuer avec lui l'été prochain.
Il y a des recrutements ratés qui coûtent parfois très chers à un club. Ce n’est pas le cas avec Rachid Ghezzal à l’Olympique Lyonnais. Ancien jeune du club parti ensuite à Monaco, Leicester puis dans différents clubs en Turquie notamment, le milieu offensif n’a pas réussi la carrière qu’on attendait de lui. Son retour à Lyon l’été dernier avait tout d’une bonne idée, sachant que l’OL avait de nombreux blessés et un manque de choix aux postes offensifs. Mais à moins d’un miracle, sa saison ne restera pas dans les mémoires.

20 minutes disputées en moyenne sur 9 matchs

Utilisé en première partie de saison, et même titulaire lors du match face au PSG, l’international algérien a ensuite disparu de la circulation, entre passage prolongé sur le banc de touche et blessures aux adducteurs. De retour à l’entrainement cette semaine, Rachid Ghezzal est de nouveau candidat à une place dans le groupe. Mais avec un effectif qui s’est étoffé, et le retour de blessés de longue date sou peu, le natif de Décines a très peu de chances d’être un élément important dans le sprint final.
Sous contrat jusqu’en juin 2026, le Fennec va probablement quitter l’OL une deuxième fois, cette fois-ci sans vraiment manquer. Les supporters lyonnais se sont montrés sans pitié quand il a été question de l’annonce du retour de Ghezzal à l’entrainement. « Qui ça ? », « Je l’avais oublié », « Il n’a rien apporté », « On enchainait les bonnes nouvelles depuis des semaiens, ça ne pouvait pas durer éternellement », « On est clairement sur de l’emploi fictif », « je préfère Karabec, c’est dire », « Je l’avais oublié le Tonton », ont lancé les supporters de l’OL qui préfèrent prendre cette aventure en pointillés avec le sourire.
Avec neuf matchs disputés et une moyenne de 20 minutes disputées, Rachid Ghezzal va pour le moment regarder du banc de touche la suite de la saison lyonnaise. Mais avec l’enchainement qui se profile en février, aucune option ne peut être écartée par Paulo Fonseca.
R. Ghezzal

R. Ghezzal

FranceFrance Âge 33 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

