OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?

Sans club depuis son départ de Monterrey en janvier, Sergio Ramos s’est offert au FC Séville, qui a refusé la signature du défenseur espagnol de 39 ans. Une opportunité unique pour… l’OM.

Radio Marca, le FC Séville a refusé de faire revenir Sergio Ramos, lequel avait pourtant proposé ses services au club andalou. Sergio Ramos de retour en Ligue 1 , oui c’est possible. Trois ans après son départ du Paris Saint-Germain, où il a évolué durant deux saisons, l’ancien capitaine iconique du Real Madrid pourrait atterrir… à l’Olympique de Marseille. L’information nous vient tout droit d’Espagne et risque de faire l’effet d’une bombe si elle venait à se confirmer. A en croire le journaliste Roberto Gomez sur, le FC Séville a refusé de faire revenir Sergio Ramos, lequel avait pourtant proposé ses services au club andalou.

De quoi faire réagir la direction de l’OM, qui compte pourtant plusieurs solutions à ce poste avec Pavard, Egan-Riley, Aguerd, Medina et Balerdi. Mais avec le départ de Murillo en Turquie, le champion du monde 2018 pourrait davantage être amené à jouer au poste de latéral droit. La venue d’un défenseur ne serait alors pas si futile et Sergio Ramos pourrait bien représenter le renfort idoine pour le club phocéen.

« Après la conférence de presse, il y a un appel de René Ramos au président de Séville pour lui parler. C’était pour lui dire que Sergio Ramos est prêt à jouer gratuitement pour Séville jusqu’à la fin de la saison. Séville répond à René Ramos qu’il ne peut pas recruter Sergio parce qu’il peut devenir dans quelques mois le patron du club » explique d’abord le journaliste espagnol quant au refus du FC Séville de signer Sergio Ramos, avant de poursuivre en évoquant une éventuelle arrivée à Marseille.

Sergio Ramos proche de signer à l'OM ?

« Ramos était très mécontent parce qu’il voulait aider l’équipe. Selon mes informations, l’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais c’est l’information que j’ai » précise notre confrère. Une énorme bombe pour les supporters marseillais, qui gardent bien sûr le souvenir du défenseur exceptionnel que Sergio Ramos était au Real Madrid. Depuis son départ de la Casa Blanca, le défenseur espagnol (180 sélections) a porté les couleurs du Paris Saint-Germain, du FC Séville et de Monterrey, club mexicain qu’il a quitté à l’issue de son contrat le 1er janvier dernier.