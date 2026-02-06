Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte

Cela a chauffé après les mauvais résultats de ces dernières semaines à l'OM. Amir Murillo en a fait les frais, et le Panaméen va quitter Marseille avec beaucoup de ressentiment.

C’est une certitude, il faut avoir le coeur bien accroché quand on est un joueur de l’Olympique de Marseille . Amir Murillo est passé par tous les sentiments ces derniers temps. Utilisé en dépannage à tous les postes la saison dernière, il avait rendu bien des services dans une défense aux abois, provoquant même le changement d’avis de Roberto De Zerbi, qui pensait le laisser partir avant d’accepter de le voir prolonger son contrat jusqu’en 2028.

Murillo dégoûté par De Zerbi

Le Panaméen a toutefois eu la surprise pendant l’été de voir l’OM recruter deux joueurs importants à ses postes de prédilection, avec Benjamin Pavard et Timothy Weah. Malgré cela, l’ancien d’Anderlecht a toujours eu un temps de jeu respectable, dépannant et se montrant souvent impeccable pendant la première partie de saison.

Mais ces dernières semaines, en raison de plusieurs erreurs, le ton est monté plusieurs fois à son encontre. Roberto De Zerbi lui a reproché le but encaissé à la dernière seconde contre le PSG au Trophée des Champions, puis le fiasco contre Bruges et l’écroulement contre le Paris FC. Un traitement injuste aux yeux d’Amir Murillo, qui ne comprend pas comment l’OM l’a aussi mal traité.

Envoyé avec la N3 en début de semaine, le Panaméen a demandé à ses agents de lui trouver un nouveau club en urgence, et il va donc signer à Besiktas. Mais selon les indiscrétions de L’Equipe, Murillo en veut énormément à son entraineur, et à la façon dont le club l’a traité. Le défenseur estime avoir été sans cesse baladé d’un poste à l’autre, et avoir été au moins aussi performant que certaines recrues de prestige pas au niveau. Les regards se tournent inévitablement vers un Benjamin Pavard décevant à l’OM. Ses passages sur le banc, même après des matchs réussis de sa part, ont provoqué sa vive incompréhension, et le sentiment que De Zerbi ne le respectait pas. Le joueur « ressent un profond sentiment d’injustice » selon L’Equipe. Amir Murillo va tout de même faire un dernier cadeau à l’OM en rapportant au moins 5 ME.