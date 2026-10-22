L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée

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Et apres ça va vouloir bomber le torse et battre Paris
Mopi : Tu crois que ce sont les Qataris et le PSG qui ont fait chuter les droits TV en France, c'est ça ?
C'est jaune pas +
Match honteux. Totalement a oublier...
comme tu pu la m.erde toi...on parle de foot la, un sport, va t'acheter un vie dechet. Ton club sans un pays entier qui a acheter tes parent pour venir, il existait pas. Profite en et ferme ton Q. Et achete toi une vie, c'est que du sport
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
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