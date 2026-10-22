L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée

10e journée de Ligue 2 :

Vendredi 23 octobre

20h00 : FC Sochaux - FC Annecy (sur beIN Sports Max 4)

Clermont Foot - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 6)

USL Dunkerque - Metz (sur beIN Sports Max 5)

Pau FC - Grenoble Foot (sur beIN Sports Max 8)

AS Nancy Lorraine - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 7)

Samedi 24 octobre

14h00 : Dijon FCO - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports 3)

Lundi 26 octobre

20h45 : Montpellier Hérault - Red Star FC (sur beIN Sports 1)

US Boulogne - Stade de Reims (sur beIN Sports)