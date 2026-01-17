ICONSPORT_272071_0258
Tylel Tati contre Toulouse

Transfert à 40 ME, le PSG frappe fort en Ligue 1

PSG17 janv. , 15:53
parHadrien Rivayrand
0
Si le PSG est resté discret jusqu’à présent sur le marché des transferts, le club de la capitale s’active depuis quelques heures. Après Dro Fernández, les champions d’Europe pourraient cette fois-ci s’attacher les services d’un défenseur.
Le Paris Saint-Germain va enregistrer dans les prochaines heures l’arrivée de Dro Fernández en provenance du Barça. Les champions d’Europe vont lever la clause libératoire de 6 millions d’euros du jeune talent espagnol. Un nouveau milieu offensif rejoint donc les rangs de Luis Enrique, qui sait par ailleurs que certains départs pourraient intervenir dans les prochaines semaines.
Si le PSG devait recruter un nouveau défenseur, c’est à Nantes que les pensionnaires du Parc des Princes espèrent trouver leur bonheur.

Tati bientôt nouveau joueur du PSG ? 

Selon les informations de Ekrem Konur, le PSG fait en effet partie des clubs intéressés par les services de Tylel Tati. Le joueur du FC Nantes attise la convoitise de nombreux clubs, et les Canaris savent qu’il sera très difficile de le retenir. L’objectif est plutôt de réaliser une grosse vente avec Tati.
D’ailleurs, le FC Nantes demande entre 40 et 50 millions d’euros pour laisser partir le natif de Champigny-sur-Marne. Un montant conséquent, mais qui pourrait rentrer dans les objectifs du PSG, qui souhaite miser sur un nouveau défenseur pour les années à venir.

Outre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, l’AC Milan, la Juventus et le FC Barcelone sont également sur les rangs pour Tylel Tati. Le PSG devra donc avoir les bons arguments pour s’attacher les services du Français de 17 ans. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, le Nantais devra garder la tête froide et rester concentré sur son travail avec les Canaris. Ces derniers luttent pour leur survie en Ligue 1 et auront besoin de joueurs 100 % concernés pour y parvenir.
0
Derniers commentaires

Endrick à l’OL, Brest hésite à déclarer forfait

Ils vont mettre le bus comme 90% des équipes de ligue 1 contre nous.

OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

Pas sur que greewood voudra quitter Marseille

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

Il partira pas cette hiver ca c'est certain

OM : « Rothen et Dugarry sont deux incompétents », l’Italie les humilie

C'est pas incompatible, c'est des incompétents en tant que consultante... Après c'étaient pas les meilleurs footballeurs non plus !

OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

Risible

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

