PSG : Le gros coup Enzo Fernandez confirmé

L'annonce d'un intérêt du Paris Saint-Germain pour Enzo Fernandez a fait sourire certains supporters. Le milieu argentin est talentueux mais Chelsea l'a totalement verrouillé. Pourtant, la piste est sérieuse avec une direction parisienne ambitieuse.
Le PSG version Luis Campos-Luis Enrique bat tous les records sur le plan sportif, c'est beaucoup moins le cas niveau transferts. L'été 2017 avec la double acquisition de Neymar et Kylian Mbappé (222 et 180 millions d'euros) est bien loin. Paris surveille ses finances et n'achète plus de stars de premier plan. Dans ce contexte, l'intérêt du club pour Enzo Fernandez a étonné. Selon L'Equipe, le milieu argentin est dans le viseur des Parisiens. Il possède pourtant un contrat en béton armé à Chelsea.

Fernandez au PSG, offensive confirmée

Le champion du monde 2022 est sous contrat jusqu'en 2032 avec les Blues. Ces derniers l'ont acheté 121 millions d'euros et ne voudront pas le céder pour une somme inférieure. En plus, Enzo Fernandez s'est distingué par des chants racistes par le passé. Un comportement qui ne colle pas avec les valeurs prônées par les ultras du Paris Saint-Germain. Tous ces éléments combinés font douter les observateurs. L'intérêt du PSG est-il sérieux ?
Le mystère a été levé en Argentine. Le journaliste local Uriel Iugt confirme une première approche concrète du club parisien concernant Enzo Fernandez. L'entourage du milieu de terrain a été contacté pour évoquer un possible transfert à l'été 2026. Le PSG est convaincu du potentiel et de l'apport futur du milieu de Chelsea même s'il s'attend à un dossier « pas facile ». La direction parisienne a désormais 6 mois devant elle pour négocier au mieux avec son homologue londonienne.
Loading