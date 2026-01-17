Manchester City est KO, le coup de maître du PSG !

Le PSG veut bondir sur l’opportunité de recruter Dro Fernandez, qui refuse de prolonger avec Barcelone. Mais dans ce dossier, Manchester City est également bouillant et fait de l’ombre aux Parisiens.

Très peu actif sur le marché des transferts ces derniers mois, le Paris Saint-Germain va bouger lors de ce mois de janvier. Aucune recrue d’envergure n’est prévue pour Luis Enrique, qui a en revanche validé un dossier auprès de sa direction sportive et notamment de Luis Campos. Les deux hommes sont d’accord pour recruter Dro Fernandez, pépite de 18 ans évoluant au FC Barcelone et dont le contrat en Catalogne expire en juin 2027.

Comme indiqué ces dernières heures, le PSG a soumis au Barça une offre de 6 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire du joueur. L’enjeu est maintenant de convaincre le milieu de terrain d’1m80. Mais ce ne sera pas si simple car si le projet du PSG est très attractif, tant sportivement que financièrement, la concurrence sera rude. Le journal Sport nous apprend que Dro Fernandez attise également la convoitise de Manchester City.

Pep Guardiola est convaincu par le profil du joueur catalan et souhaite lui aussi mettre la main sur cet énorme talent espagnol. Le Borussia Dortmund rêve également de Dro Fernandez mais le club allemand part de plus loin. Au vu de l’énorme concurrence présente sur ce dossier, le BVB sait qu’il sera difficile de rafler la mise et de doubler le PSG ainsi que Manchester City. Reste maintenant à voir quel sera le club qui aura les faveurs du numéro 27 du Barça dans les jours à venir.

Avantage PSG pour Dro Fernandez