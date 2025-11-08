ICONSPORT_276055_0128

Transfert à 20 ME, le PSG regarde en Ligue 1

PSG08 nov. , 9:20
Guillaume Conte
0
Le PSG prépare le mercato hivernal et regarde aussi bien en Ligue 1 qu'à l'étranger. En France, deux joueurs tapent dans l'oeil des dirigeants franciliens. 
Même si Bradley Barcola, Désiré Doué ou Lucas Chevalier ont signé ces dernières années, le PSG a tout de même du mal à recruter en Ligue 1. L’occasion est belle de le faire cet hiver, car plusieurs défenseurs centraux prometteurs sont dans le viseur du club parisien. Et à des prix raisonnables. Pour se renforcer dans un secteur qui ne donne pas satisfaction pour le moment, plusieurs pistes sont étudiées selon le compte PSG Inside Actus. 
Et notamment deux joueurs qui se révèlent en Ligue 1 cette saison, par leur jeunesse et leur fougue, même si la marge de développement est encore énorme. Il s’agit dans un premier temps du Strasbourgeois Ismaël Doukouré. L’ancien joueur de Valenciennes, désormais âgé de 22 ans, enchaine les matchs avec une régularité convaincante, et devient un cadre défensif des Alsaciens. Acheté pour 1,5 million d’euros à Valenciennes en 2022, il en vaut désormais plus de 10 fois plus et est évalué à quasiment 20 millions d’euros. 

Tati, une pépite de 17 ans qui fait saliver

Même cas de figure pour la grande promesse du FC Nantes, Tylel Tati. A seulement 17 ans, il a réussi sa première saison chez les Canaris. Mais au moment de la confirmation, le longiligne défenseur central a plus de mal ces dernières semaines. Cela reste un diamant brut qui intéresse déjà de nombreux clubs anglais et espagnols. Ce qui a le don de faire monter l’addition à 20 millions d’euros, soit la somme demandée par le clan Kita pour lâcher son défenseur central en plein milieu de saison. 
Des montants qui restent bien évidement à la portée du PSG, surtout que cela pourrait amener un joueur encore prometteur dans l’effectif de Luis Enrique, avec un impact rapide en Ligue 1, et des progrès en vue pour l’avenir. Des discussions qui pourraient s’accélérer en janvier, surtout si Lucas Beraldo confirmait ses envies d’ailleurs, le Brésilien n’ayant pas l’impression que le PSG compte sur lui à l’avenir. 

Derniers commentaires

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

c'est un dieu au portugal, peut importe ce qu'il dit, il l'aimerons toujours, et considererons qu'il n'a pas completement tort

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Mbappé est juste le meilleur joueur Français.

Pas de guichets fermés à OL-PSG, le club prend la parole

Faut dire aussi que c est un week-end prolongé pas mal de gens sont pas là pour le week-end

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Quand une chèvre répond a un âne !

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

Oui, il est complètement a l'Ouest !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading