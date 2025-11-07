PSG : Luis Campos prépare un sale coup à Habib Beye

Fidèle à ses critères de recrutement, Luis Campos a repéré un talent prometteur au Stade Rennais. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain suit attentivement la progression de l’attaquant français Kader Meïté, nouveau titulaire dans les plans d’Habib Beye.

Le Paris Saint-Germain voit loin. Pour Luis Campos, l’idée n’est pas seulement de travailler sur le mercato hivernal durant lequel le conseiller sportif espère attirer trois renforts. Le Portugais réfléchit aussi à la manière d’améliorer l’équipe sur les prochaines années. Le dirigeant observe ainsi la progression de très jeunes talents, et toujours avec l’objectif de franciser l’effectif de Luis Enrique. Voilà comment le club de la capitale s’est retrouvé sur la piste menant au puissant Kader Meïté.

Selon les informations de Media Foot, l’attaquant lié au Stade Rennais jusqu'en 2028 fait partie des joueurs suivis par Luis Campos. Le conseiller sportif ne compte pas passer à l’action dans l’immédiat. Comme il l’avait fait avec l’ancien Rennais Désiré Doué, le conseiller sportif, conscient que l’avant-centre de 18 ans n’est pas encore prêt à quitter son club formateur, va plutôt essayer d’entretenir une relation avec sa cible afin de préparer une offensive au moment opportun. C’est donc sous le regard attentif du Paris Saint-Germain que Kader Meïté va tenter de garder les faveurs d’Habib Beye.

L’international Espoirs tricolore a en effet convaincu son entraîneur de le titulariser lors des deux dernières journées de Ligue 1. Un choix pertinent puisque le concurrent de Breel Embolo s’est offert un but et une passe décisive contre Strasbourg (4-1) le week-end dernier. Son duo complémentaire avec Estéban Lepaul pourrait lui permettre de franchir un cap et de confirmer le sentiment de Luis Campos. Reste à savoir si Luis Enrique sera du même avis que son binôme, l’entraîneur parisien étant plutôt attiré par des attaquants plus mobiles et plus polyvalents.