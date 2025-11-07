ICONSPORT_270673_0327
Kader Meïté

PSG : Luis Campos prépare un sale coup à Habib Beye

PSG07 nov. , 20:20
parEric Bethsy
1
Fidèle à ses critères de recrutement, Luis Campos a repéré un talent prometteur au Stade Rennais. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain suit attentivement la progression de l’attaquant français Kader Meïté, nouveau titulaire dans les plans d’Habib Beye.
Le Paris Saint-Germain voit loin. Pour Luis Campos, l’idée n’est pas seulement de travailler sur le mercato hivernal durant lequel le conseiller sportif espère attirer trois renforts. Le Portugais réfléchit aussi à la manière d’améliorer l’équipe sur les prochaines années. Le dirigeant observe ainsi la progression de très jeunes talents, et toujours avec l’objectif de franciser l’effectif de Luis Enrique. Voilà comment le club de la capitale s’est retrouvé sur la piste menant au puissant Kader Meïté.

Lire aussi

Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arriventLe PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent
Selon les informations de Media Foot, l’attaquant lié au Stade Rennais jusqu'en 2028 fait partie des joueurs suivis par Luis Campos. Le conseiller sportif ne compte pas passer à l’action dans l’immédiat. Comme il l’avait fait avec l’ancien Rennais Désiré Doué, le conseiller sportif, conscient que l’avant-centre de 18 ans n’est pas encore prêt à quitter son club formateur, va plutôt essayer d’entretenir une relation avec sa cible afin de préparer une offensive au moment opportun. C’est donc sous le regard attentif du Paris Saint-Germain que Kader Meïté va tenter de garder les faveurs d’Habib Beye.
L’international Espoirs tricolore a en effet convaincu son entraîneur de le titulariser lors des deux dernières journées de Ligue 1. Un choix pertinent puisque le concurrent de Breel Embolo s’est offert un but et une passe décisive contre Strasbourg (4-1) le week-end dernier. Son duo complémentaire avec Estéban Lepaul pourrait lui permettre de franchir un cap et de confirmer le sentiment de Luis Campos. Reste à savoir si Luis Enrique sera du même avis que son binôme, l’entraîneur parisien étant plutôt attiré par des attaquants plus mobiles et plus polyvalents.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276233_0023
Ligue 1

Paris FC - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue1+)

carton rouge annule le complot anti real continue antony 2 389040
OL

Revanchard, il fait pleurer l’OL et Man United

surprise a strasbourg leicester drague rosenior iconsport 260412 0009 393797
RCSA

Des imposteurs à Strasbourg, il lance une grave accusation

Fil Info

20:00
Paris FC - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue1+)
20:00
Revanchard, il fait pleurer l’OL et Man United
19:30
Des imposteurs à Strasbourg, il lance une grave accusation
19:00
PSG : Al-Khelaïfi veut Jules Koundé à Paris
18:30
OL : Satriano les rend fous, ça dégénère à Lyon
18:00
De Zerbi n’y arrive pas, l’OM attend le mercato
17:30
Mbappé se fait expliquer la chanson d’Orelsan
17:00
Pierre Lees-Melou : « Des joueurs tapent leur nom sur Twitter dès la fin du match »

Derniers commentaires

Paris FC - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Pour un promu, le milieu du Pfessée est plutôt sympa, mais ça ne fait pas toute une équipe et notamment le gardien…😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ousmane Dembélé, un miracle pour le PSG

On jouera avec l'équipe bis en attendant le retour de nos blessés.Les suppléants vont se defoncer pour montrer leur valeur et ça ira

PSG : La piste Eric Garcia s'écroule

Non vu que ça n'en etait pas une

Hakimi jouera la CAN, le Maroc l’annonce

Il vaut mieux attendre avant d'avancer ce genre d'info.il ne faudra pas qu'il reprenne trop tôt vu les risques de rechute

PSG : Al-Khelaïfi veut Jules Koundé à Paris

Il ne m'impressionne pas .On doit trouver mieux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading