Son clan s’en prend à Luis Enrique, le PSG l’écarte

Régulièrement aligné par Luis Enrique cette saison, Ibrahim Mbaye n’est pas convoqué pour affronter l’OGC Nice ce samedi. Le Paris Saint-Germain affirme que le jeune ailier ne fait pas l’objet d’une sanction. Mais sa mise à l’écart pourrait être liée au mécontentement de son entourage.

Pour la première fois de la saison, Ibrahim Mbaye n’apparaîtra pas sur la feuille de match du Paris Saint-Germain ce samedi. L’ailier de 17 ans n’a pas été convoqué pour affronter l’OGC Nice lors de la 11e journée de Ligue 1. Au lieu d’accompagner l’équipe première, le titi parisien a été laissé à la disposition des U19. Le choix peut ressembler à une sanction mais le club de la capitale assure au quotidien Le Parisien qu’il s’agit simplement d’un choix sportif.

Lire aussi Le groupe du PSG face à Nice, avec Fabian Ruiz

Mercredi à Lorient (1-1), et plus généralement depuis plusieurs semaines, Luis Enrique a vu Ibrahim Mbaye plus en difficulté. C’est pourquoi l’entraîneur espagnol souhaite lui donner l’opportunité de réagir dans sa catégorie d’âge. On peut tout de même douter de cette version après l’information révélée par Romain Beddouk. De son côté, le journaliste parle d’un problème avec les proches du joueur écarté. « Peut-être que ça fera redescendre son plus proche entourage qui estimait il y a peu que le petit ne jouait pas assez, a commenté l’observateur parisien sur X. Mbaye doit apprendre à grandir dans un grand club sur le terrain (et c’est normal) et son entourage doit en faire de même en dehors. »

Ibrahim Mbaye serait-il victime de son clan ? En tout cas, leur mécontentement n’est pas justifié dans la mesure où le jeune talent a participé à 13 des 14 matchs du Paris Saint-Germain cette saison toutes compétitions confondues. Et parmi ses 6 titularisations, certes facilitées par des blessures dans l’effectif, Ibrahim Mbaye a notamment débuté contre le FC Barcelone et s’était montré à son avantage face à Jules Koundé. Tout se passe bien pour celui qui s’apprête à confier ses intérêts aux équipes de Kylian Mbappé. A tel point que la direction souhaite prolonger son contrat qui expire en 2027. Il n’y a donc vraiment pas de quoi se plaindre.