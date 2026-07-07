OL : Un joueur « inestimable » refuse tout transfert

mec la semaine derniere tu as pas dis que les lyonnais son toujours sur les post marseillais en attendant t plus ici que la bas hypocrite que tu es
La prochaine fois... tu éviteras de faire dans l'insulte débile.
Avec CR fn deambulateur le portugal jouait à 10 son ego a peut etre couté le titre car techniquement ils sont superieurs à tous les autres pays.
oui ou du moins rétablir un système pour bloquer les gens sans intérêt qu'on a pas envie de lire...
Il a changé l'emballage, mais pas le produit.
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Il y a 25 ans, un amour est né... Et il n'est pas près de s'arrêter ❤️💙 L'aventure continue avec notre capitaine #Tolisso2029 | @CorentinTolisso
Le rêve continue. ❤️💙 Porter ce maillot a toujours été un immense privilège. L’OL est mon club de cœur, celui qui m’a vu grandir, apprendre et vivre des moments inoubliables. Aujourd’hui, je suis fier de poursuivre cette aventure jusqu’en 2029. Plus reconnaissant et plus motivé