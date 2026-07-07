OL : Un joueur « inestimable » refuse tout transfert

OL : Un joueur « inestimable » refuse tout transfert

OL07 juil. , 12:40
parGuillaume Conte
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L'OL n'aura pas à s'inquiéter pour l'avenir de Corentin Tolisso, qui a décidé de rester jusqu'au bout à Lyon en prolongeant son contrat. Il ne pouvait pas en être autrement à ses yeux.
C’est certainement la meilleure nouvelle pour les supporters de l’Olympique Lyonnais de ces derniers jours. Si des recrues sont arrivées, il est impossible de savoir si elles vont répondre aux attentes. En revanche, voir Corentin Tolisso prolonger est un gage de sécurité. Le milieu de terrain sort d’une saison énorme sur le plan sportif, se révélant même être le leader attendu par Paulo Fonseca.

Aucune offre ne pouvait faire partie Tolisso

L’entraineur portugais n’a pas tari d’éloges sur lui tout au long de la saison. « Sa capacité à influencer le jeu est inestimable pour nous », avait notamment confié le coach rhodanien. Depuis quelques semaines, la priorité était donnée à sa prolongation de contrat. Corentin Tolisso s’est projeté sur le long terme, prolongeant jusqu’en 2029 tout en baissant son salaire.
Et s’il a fait un effort, c’est parce qu’il souhaitait avant tout rester à Lyon, sa ville où il se sent si bien qu’il ne l’a presque pas quittée pendant ces dernières vacances. Son salaire a beau avoir été drastiquement réduit au point qu’on évoque un étalement sur les trois prochaines années pour permettre à l’OL d’économiser beaucoup.
Visiblement, « Coco » n’en a pas fait une question d’argent puisque, selon Le Progrès, il avait prévenu sa direction qu’il refuserait toute offre de transfert, y compris pour des montants copieux comme cela peut parfois être le cas dans le Golfe, en Turquie ou aux Etats-Unis.
Une preuve d’amour, si besoin était, qui va encore faire grimper la cote du milieu de terrain et capitaine lyonnais auprès des supporters. Avec un tel capitaine, l’OL aborde en tout cas sa préparation dans les meilleures conditions, sachant que Tolisso va profiter de son expérience pour permettre aux jeunes recrues de s’acclimater du mieux possible.
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