Rodrigo Mora et deux autres cracks offerts au PSG

PSG14 nov. , 17:00
parCorentin Facy
Peu actif l’été dernier, le PSG va chercher à se renforcer en janvier. Luis Campos pourrait notamment se pencher sur des jeunes joueurs à fort potentiel afin de répéter les réussites connues avec Vitinha ou Joao Neves.
Lors du précédent mercato, le Paris Saint-Germain a été très raisonnable en se contentant de recruter Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier. Le club de la capitale estimait que son effectif était suffisamment fourni pour ne pas avoir besoin de recruter davantage. Cette première partie de saison rappelle qu’avec les nombreuses blessures, Luis Enrique n’a pas tant de marge que ça. C’est la raison pour laquelle Paris pourrait se mettre en quête d'un ou plusieurs renforts lors du mercato du mois de janvier.
Un milieu de terrain, un joueur offensif et un latéral droit pourraient notamment être la cible du champion d’Europe. Luis Campos et les scouts du PSG sont certainement déjà au travail mais Yannis Yemmi a décidé de leur venir en aide. Dans l’émission @HorsJeu sur Twitch, le chroniqueur a soumis trois idées à l’état-major parisien : Rodrigo Mora, Zé Lucas et Givairo Read. Des jeunes joueurs à très fort potentiel qui peuvent totalement correspondre à la politique de recrutement du PSG.
« Rodrigo Mora, ça entre dans ce que fait le PSG et ce que veut faire Luis Campos. Quand tu as été chercher Vitinha et Joao Neves, tu as été très content. Aller chercher un espoir portugais qui n’est pas constamment titulaire à Porto car Farioli joue en 4-3-3 où il n’est pas utilisé au meilleur de ses possibilités. Il a perdu sa place mais c’est un joueur de très grand talent et les joueurs de ce profil, Luis Enrique sait très bien les utiliser. Il peut jouer sur les trois postes offensifs au PSG. Paris ne doit pas prendre une star mais un jeune comme lui qui a beaucoup de talent et qui peut exploser » a d’abord lancé le chroniqueur avant de donner une idée pour le poste de milieu de terrain et une autre pour doubler Achraf Hakimi en tant que latéral droit. 

« Dans la même optique, j’ai cherché un autre jeune qui peut aider dans la rotation. Zé Lucas qui joue à Sport Recife au Brésil, c’est un profil ‘Vitinha’. Un petit gabarit, il va au duel, il est très fort techniquement. Il a le profil pour un futur gros club. Ensuite pour le poste de latéral droit, Givairo Read a un profil de contre-attaquant qui peut correspondre à ce que cherche le PSG. Pour le joueur, ce ne serait pas l’idéal car il serait derrière Hakimi mais pour Paris, ça permettrait au club de mettre la main sur un jeune joueur » a détaillé Yannis Yemmi, convaincu que ces trois joueurs ont tout ce que le Paris Saint-Germain recherche. Reste maintenant à savoir si le club de la capitale a l’intention de recruter autant lors du mois de janvier, ou si Luis Campos est plutôt dans l’optique d’être de nouveau très discret lors de la prochaine période de transferts.
