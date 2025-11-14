ICONSPORT_276732_0355
Luis Campos

Bertrand Latour dévoile le mercato de rêve du PSG

PSG14 nov. , 14:00
parNathan Hanini
0
Le Paris Saint-Germain s’active sur ce mercato hivernal. Luis Campos travaille pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Avec la cascade de blessés, le club de la capitale doit étoffer son effectif sans le surcharger. Certains observateurs ont songé à renforcer deux postes en priorité.
Le Paris Saint-Germain ne vit pas un long fleuve tranquille en ce début de saison. Le club de la capitale enchaîne les blessures et Luis Enrique doit bricoler avec les joueurs restants. Dans quelques semaines, le mercato hivernal va ouvrir ses portes et le club de la capitale compte être actif. À l’image de l’an dernier avec la venue de Khvicha Kvaratskhelia, le vainqueur de la Ligue des champions va ajouter un ou deux noms de plus dans son effectif. Certains observateurs ont suggéré deux postes à renforcer absolument du côté du PSG.

Bertrand Latour cible deux renforts

Sur Canal+, Bertrand Latour a expliqué que selon lui le PSG devait cibler un défenseur polyvalent et un ailier pour se renforcer cet hiver. « Moi, la priorité c'est de prendre un défenseur polyvalent. Au poste de défenseur central aussi, on a des interrogations sur le niveau de Beraldo. Si vous avez un joueur qui est capable de faire axe et défenseur droit. Je prendrais également un ailier. Vous vous rendez compte que vous avez des blessés parfois et il n'y a pas embouteillages à ce poste. Un ailier et un défenseur polyvalent, ça serait pour moi très bien mais ce n'est pas facile de trouver ça en janvier, » nuance-t-il. De son côté, Luis Campos a sondé l’entourage de Daniel Muñoz selon ESPN. Le latéral de Crystal Palace est suivi par le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si les deux clubs peuvent trouver un accord dès cet hiver. Le PSG n’est pas le seul sur le dossier puisque le FC Barcelone et Chelsea sont intéressés. 

Lire aussi

50 ME, le PSG et le Real négocient50 ME, le PSG et le Real négocient
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272631_0096
PSG

Rodrigo Mora et deux autres cracks offerts au PSG

cdf match perdu pour tours la fff qualifie lorient coupe de france 1 385812
Coupe de France

TV : La Coupe de France zappée, le foot français va perdre gros

ICONSPORT_275392_0029
ASSE

ASSE : Eirik Horneland fait des cadeaux, c'est Noël à Saint-Etienne

ICONSPORT_275715_0012
OL

Cette ancienne pépite de l'OL s'éclate en Italie

Fil Info

17:20
OM : Højbjerg à la Juventus, un indice troublant
17:00
Rodrigo Mora et deux autres cracks offerts au PSG
16:40
TV : La Coupe de France zappée, le foot français va perdre gros
16:20
ASSE : Eirik Horneland fait des cadeaux, c'est Noël à Saint-Etienne
16:00
Cette ancienne pépite de l'OL s'éclate en Italie
15:40
Un faux pas du Bayern et Upamecano signe au PSG
15:20
Un ancien de l’OL plaque déjà Ligue1+
15:00
OM : Blessé avec sa sélection, il ne rentre pas à Marseille
14:30
ASSE : Traumatisé par l’OM, il retrouve enfin le sourire

Derniers commentaires

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

les anglais, representés la par " coms d'abrutis, dont on ne sait meme pas qui ils sont... des coms comme ca, t'en aura toujours, une goutte d'eau non representative

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

ecrivez n'importe quoi sur les reseaux sociaux, foot01 et consors en feront une verité... Ou quand internet donne du grain a moudre aux teubés. Tu sorts " ' coms d'abrutis ,et t'en fais une generalité, merveilleux outils detournés par des cons

L'OM et Longoria démontent le journal L'Equipe

le tien doit être mort.... serieux l école tu sais que c est obligatoire... et dire que tu pourrais te reporduire encore et encore...

EdF : Trois départs annoncés, Mbappé quitte les Bleus

Ben voyons et Barcola on continue de tirer sur sa corde ca va ?

Un faux pas du Bayern et Upamecano signe au PSG

Lui c'est du solide dans une défense à 3-4 ou 5 , à droite mais capable de dépanner axe gauche .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading