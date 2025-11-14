Bertrand Latour dévoile le mercato de rêve du PSG

Le Paris Saint-Germain s’active sur ce mercato hivernal. Luis Campos travaille pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Avec la cascade de blessés, le club de la capitale doit étoffer son effectif sans le surcharger. Certains observateurs ont songé à renforcer deux postes en priorité.

Le Paris Saint-Germain ne vit pas un long fleuve tranquille en ce début de saison. Le club de la capitale enchaîne les blessures et Luis Enrique doit bricoler avec les joueurs restants. Dans quelques semaines, le mercato hivernal va ouvrir ses portes et le club de la capitale compte être actif. À l’image de l’an dernier avec la venue de Khvicha Kvaratskhelia, le vainqueur de la Ligue des champions va ajouter un ou deux noms de plus dans son effectif. Certains observateurs ont suggéré deux postes à renforcer absolument du côté du PSG.

Bertrand Latour cible deux renforts

Sur Canal+, Bertrand Latour a expliqué que selon lui le PSG devait cibler un défenseur polyvalent et un ailier pour se renforcer cet hiver. « Moi, la priorité c'est de prendre un défenseur polyvalent. Au poste de défenseur central aussi, on a des interrogations sur le niveau de Beraldo. Si vous avez un joueur qui est capable de faire axe et défenseur droit. Je prendrais également un ailier. Vous vous rendez compte que vous avez des blessés parfois et il n'y a pas embouteillages à ce poste. Un ailier et un défenseur polyvalent, ça serait pour moi très bien mais ce n'est pas facile de trouver ça en janvier, » nuance-t-il. De son côté, Luis Campos a sondé l’entourage de Daniel Muñoz selon ESPN. Le latéral de Crystal Palace est suivi par le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si les deux clubs peuvent trouver un accord dès cet hiver. Le PSG n’est pas le seul sur le dossier puisque le FC Barcelone et Chelsea sont intéressés.