Le PSG craque pour lui, l’OL hallucine

Mercato14 nov. , 12:00
parGuillaume Conte
L'OL essaye de négocier son arrivée depuis quelques jours, mais le PSG pourrait bien débarquer à la surprise générale dans le dossier Arsen Zakharyan. 
Les pistes pour se renforcer sont forcément limitées à l’Olympique Lyonnais, qui rêve d’aller au bout de son gros coup en faisant signer Endrick pour les six prochains mois en janvier. Un joueur suivi par de nombreux clubs européens, comme Chelsea qui a tenté de le faire venir. Mais l’attaquant brésilien a bien opté pour l’OL, et il devrait normalement rejoindre la cité des Gones au début de l’année 2026. 
Parmi les cibles du club rhodanien, se trouve un autre joueur de Liga. Il s’agit du milieu de terrain russe Arsen Zakharyan, qui ne parvient pas à se faire sa place à la Real Sociedad. L’OL le suit depuis quelques semaines, et estime que cela pourrait être un joueur capable de s’intégrer à la formation de Paulo Fonseca. Et aussi possiblement de remplacer un Tyler Morton annoncé sur le départ du côté de Crystal Palace, même les supporters lyonnais ne veulent pas y croire. 

Le PSG le suit depuis cet été

Pour Arsen Zakharyan, l’OL n’est toutefois pas seul, et se voit proposer une concurrence inattendue en provenance de France. En effet, le média russe Sport Baza annonce que le PSG a toujours le joueur de la Real Sociedad dans son viseur, et ce depuis de longs mois. Il est jugé comme un joueur d’appoint qui peut se fondre dans le collectif de Luis Enrique. L’été dernier, le club de la capitale avait déjà tenté une première approche, sans donner suite car l’entraineur espagnol estimait qu’il ne fallait pas trop retoucher son effectif. 
La musique est différente pour cet hiver, car les joueurs du PSG ont besoin de souffler et Luis Campos pousse pour effectuer quelques recrutements. Le Russe en fait partie, surtout qu’il possède un prix autour de 10 millions d’euros qui reste un investissement modéré pour Paris. Beaucoup moins contraignant que pour l’OL en tout cas, qui voit arriver cette concurrence d’un mauvais oeil. 

