Rashford et le PSG, triste fin

Malgré un petit intérêt du Paris Saint-Germain, Marcus Rashford a bel et bien l’intention de signer de manière définitive au FC Barcelone en vue de la saison prochaine.

Marcus Rashford au Barça, c’est le transfert surprise de l’été dernier du côté de la Liga . Dans le dur sous le maillot de Manchester United depuis plusieurs saisons, l'attaquant de 27 ans a décidé de relever un nouveau challenge du côté de Barcelone pour tenter de relancer sa carrière. Et pour l’instant, ce choix s’avère positif puisque l’international anglais a déjà marqué trois buts et délivré cinq passes décisives en 10 matchs sous le maillot blaugrana. De très bonnes statistiques, assorties de coups marquants notamment avec son doublé en Ligue des Champions lors de la victoire 2-1 de Barcelone contre Newcastle à St James' Park le mois dernier. De nouveau au top, Rashford a même retrouvé une belle place en sélection puisque Thomas Tuchel l’a fait jouer contre le Pays de Galles jeudi. Mais alors que l’Anglais fait le bonheur du Barça en ce début de saison, dans quel club jouera-t-il la saison prochaine ?

Le PSG aime Rashford, Rashford préfère le Barça

« Je veux rester le plus longtemps possible à Barcelone. Je dois me concentrer sur mon travail et aider l'équipe autant que possible. J'apprends beaucoup, c'est un nouveau style de football. Mais cela fait de moi un meilleur joueur. Honnêtement, c'est une expérience incroyable. J'ai toujours été un grand admirateur de Barcelone, tous les joueurs de mon âge les ont vu jouer, c'est un football incroyable », a lancé Rashford sur Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a été attiré par les performances de Rashford. Mais malgré ce petit intérêt du club champion d’Europe, le Red Devil de formation veut continuer de briller à Barcelone pour décrocher un transfert définitif en Catalogne en vue de l’été prochain., a lancé Rashford sur TNT Sports

Au moins, les choses sont claires : Rashford ne veut plus entendre parler de Manchester United, ni de l’intérêt du PSG. Recruté par Deco et soutenu par Hansi Flick depuis le début de la saison, Rashford espère être recruté par le Barça en fin de saison. Sauf que pour cela, le club catalan devra débourser entre 30 et 35 millions d’euros, ce qui n’est pas rien pour un club en difficultés financières… Alors peut-être que le PSG aura finalement sa chance dans ce dossier.