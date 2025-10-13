ICONSPORT_271557_0050
Marcus Rashford

Rashford et le PSG, triste fin

PSG13 oct. , 10:30
parAlexis Rose
2
Malgré un petit intérêt du Paris Saint-Germain, Marcus Rashford a bel et bien l’intention de signer de manière définitive au FC Barcelone en vue de la saison prochaine.
Marcus Rashford au Barça, c’est le transfert surprise de l’été dernier du côté de la Liga. Dans le dur sous le maillot de Manchester United depuis plusieurs saisons, l'attaquant de 27 ans a décidé de relever un nouveau challenge du côté de Barcelone pour tenter de relancer sa carrière. Et pour l’instant, ce choix s’avère positif puisque l’international anglais a déjà marqué trois buts et délivré cinq passes décisives en 10 matchs sous le maillot blaugrana. De très bonnes statistiques, assorties de coups marquants notamment avec son doublé en Ligue des Champions lors de la victoire 2-1 de Barcelone contre Newcastle à St James' Park le mois dernier. De nouveau au top, Rashford a même retrouvé une belle place en sélection puisque Thomas Tuchel l’a fait jouer contre le Pays de Galles jeudi. Mais alors que l’Anglais fait le bonheur du Barça en ce début de saison, dans quel club jouera-t-il la saison prochaine ?

Le PSG aime Rashford, Rashford préfère le Barça

Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a été attiré par les performances de Rashford. Mais malgré ce petit intérêt du club champion d’Europe, le Red Devil de formation veut continuer de briller à Barcelone pour décrocher un transfert définitif en Catalogne en vue de l’été prochain. « Je veux rester le plus longtemps possible à Barcelone. Je dois me concentrer sur mon travail et aider l'équipe autant que possible. J'apprends beaucoup, c'est un nouveau style de football. Mais cela fait de moi un meilleur joueur. Honnêtement, c'est une expérience incroyable. J'ai toujours été un grand admirateur de Barcelone, tous les joueurs de mon âge les ont vu jouer, c'est un football incroyable », a lancé Rashford sur TNT Sports.

Lire aussi

Marcus Rashford est de retour, le PSG fonce dessusMarcus Rashford est de retour, le PSG fonce dessus
Au moins, les choses sont claires : Rashford ne veut plus entendre parler de Manchester United, ni de l’intérêt du PSG. Recruté par Deco et soutenu par Hansi Flick depuis le début de la saison, Rashford espère être recruté par le Barça en fin de saison. Sauf que pour cela, le club catalan devra débourser entre 30 et 35 millions d’euros, ce qui n’est pas rien pour un club en difficultés financières… Alors peut-être que le PSG aura finalement sa chance dans ce dossier.
M. Rashford

M. Rashford

EnglandAngleterre Âge 27 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs8
Buts1
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Chiale en silence le cassos avec ton nouveau compte en bois RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

MDR pov clodo, vas brûler la commanderie et agressé vos propres joueurs, ou leurs tiré dessus à balles réelles pour les faire partir...

Paris : Le PSG reste au Parc des Princes

Je ne suis pas sûr que la décision se fait en fonction des desiderata des membres de club de supporters.

OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle

Aubam est suspendu mais doit rester avec sa sélection. Il n'aura pas la fatigue du dernier match certes.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ce qui marrant avec toi c'est que dès que l'on met une pièce tu te remet à danser. Danse le nabot fuyard, danse, rires. Tu es si facilement manipulable, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

