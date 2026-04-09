Mercato : Milan pousse Rafael Leao au Barça

Satisfait des performances de Marcus Rashford, le FC Barcelone n’est toutefois pas certain de pouvoir recruter l’ailier anglais à la fin de la saison pour des raisons financières. Ce qui relance en parallèle la piste Rafael Leao.

Prêté avec option d’achat par Manchester United au Barça, Marcus Rashford réalise une belle saison en Espagne . Malgré un statut de joker, l’ailier anglais totalise 11 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Hansi Flick est satisfait de son apport, d’autant que l’attaquant formé chez les Red Devils est capable d’occuper le rôle d’ailier ou celui de numéro neuf en fonction des besoins de l’équipe. Dans un monde idéal, le FC Barcelone aimerait lever l’option d’achat de Marcus Rashford, fixée à 30 millions d’euros.

Le salaire de l’Anglais est toutefois colossal, ce qui pourrait bloquer son transfert définitif en raison des difficultés économiques du club blaugrana. Si Rashford venait à repartir en Angleterre à la fin de la saison, Barcelone pourrait alors se tourner vers un autre ailier au profil similaire : Rafael Leao. Sport et Fichajes indiquent que l’ailier portugais est bien un dossier suivi par Deco et Joan Laporta dans l’optique de la saison prochaine.

Pour l’heure, Barcelone n’a toutefois entrepris aucune démarche officielle pour faire venir l’ancienne pile électrique du LOSC et du Sporting Portugal. De son côté, l’AC Milan est très favorable à son départ. Et pour cause, Rafael Leao n’a plus que deux ans de contrat en Lombardie (juin 2028) et Milan souhaite s’en séparer pour s’assurer une belle vente, et éviter un très gros bug avec un potentiel départ en fin de contrat. Les dirigeants milanais sont par ailleurs agacés par l’irrégularité du Portugais de 26 ans et poussent donc le joueur vers le FC Barcelone.

Un projet qui séduit Rafael Leao, qui souhaite rejoindre la Catalogne. Ce dossier dépend finalement du champion d’Espagne en titre, qui devra trancher dans les semaines à venir si oui ou non, il veut miser sur Rafael Leao pour compenser un potentiel départ de Marcus Rashford. Tout en sachant que Milan, certes favorable à un transfert, ne bradera pas son ailier d’1m88, valorisé par Transfermarkt à 65 millions d’euros.