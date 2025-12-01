psg dembele va craquer ramos n attend que ca goncalo ramos 6 394821
Gonçalo Ramos - PSG

PSG : Zéro ballon pour Gonçalo Ramos, le constat terrifiant

PSG01 déc. , 10:00
parClaude Dautel
2
Au moment où Bradley Barcola est dans le dur, et que Désiré Doué et Ousmane Dembélé ne sont pas au top physiquement, Gonçalo Ramos n'a pas énormément de temps de jeu au PSG. Luis Enrique a déclassé l'attaquant portugais et cela s'est vu à Monaco.
Jamais titularisé cette saison en Ligue des champions, mais souvent appelé à la rescousse quand le Paris Saint-Germain a du mal à faire la différence, Gonçalo Ramos commence à connaître une situation similaire en Ligue 1. Même s'il a entamé la moitié des matchs depuis le début de saison de Ligue 1, l'attaquant portugais n'est pas le choix numéro 1 de son entraîneur au moment où Paris a des soucis d'effectif dans ce secteur.
De quoi faire déprimer celui qui a souvent été décisif lorsque l'on fait appel à lui. Et ce n'est pas son apparition samedi sur la pelouse du Stade Louis II à Monaco qui va changer la donne. Alors que le PSG était mené au score, Luis Enrique a attendu la 83e minute pour faire entrer Gonçalo Ramos à la place d'un Fabian Ruiz fantomatique. La suite a été cauchemardesque pour le Portugais.

Ramos et le PSG, l'histoire se complique

Alors que Clément Turpin a accordé sept minutes de temps additionnel à cette rencontre, et que Gonçalo Ramos a donc eu 14 minutes de temps de jeu pour tenter d'éviter la défaite, les statisticiens ont constaté avec stupéfaction que l'avant-centre du Paris Saint-Germain n'avait touché aucun ballon. Zéro, nada, que dalle, rien. Devancé dans la hiérarchie des attaquants par des titis, l'international portugais n'a rien montré de sa détresse, mais il y a clairement quelque chose qui ne va plus pour lui à Paris. Selon Le Parisien, Luis Enrique n'est pas en opposition contre son attaquant, mais il estime que pour l'instant, d'autres joueurs ont droit à avoir leur chance. Cependant, ce choix n'est pas totalement payant. Et Gonçalo Ramos va probablement en profiter rapidement.

Derniers commentaires

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

C'est marrant, des qu'il s'agit de Lyon, tout est disproportionné... Ya qu'à voir les commentaires pendant (dont kvara) et à la fin du match... A part peut etre sur Merah vs Rennes ou ils semblaient tous d'accord mais le reste de nos rouges, ça ne les a pas choqué comme ça.. Prenons celui d'Hateboer justement, qui est la meme faute que subit Chevalier, regardez mes coms, je dis qu'il ya rouge la dessus. La règle dit que si cela touche à l'intégrité physique des joueurs, c'est rouge, ya pas d'interprétations à avoir la dessus... Et puis ce qu'on a subit cette saison, l'Equipe 21 et consort devraient fermer un peu leurs bouches... -Merah, Fofana, le match vs le PSG et j'en oublies certainement.

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Pas avantagé , ils ont eu des " nullards " , comme il y en a beaucoup dans l'arbitrage de L1 ....

Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG

Le type de joueur qui veut tout le temps la balle, garde beaucoup la balle au pied, drible beaucoup et ne privilégie pas le geste simple de la passe face au drible. Enfin, celui qui veut tirer à tout prix ou "presque". Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de réussite dans leurs actions pour autant, mais c'est un type de jeu qui "ralenti" la circulation du ballon et qui se base sur la réussite personnelle et non du collectif Forcément c'est un peu "caricatural", mais en plus, je dirais que Neymar était plus altruiste que Vinicius

PSG : Zéro ballon pour Gonçalo Ramos, le constat terrifiant

Bon après j'aimerais quand même qu'on évalue aussi justement les titis... Ramos: 5 buts / 0 passe déc Mbaye: 0 buts / 0 passe déc NDantou: 0 buts / 1 passe déc Mayulu: 1 buts / 1 passe déc Désolé, mais on me dit que les titis pèsent sur le jeu, mais franchement ce ne sont pas des cadors donc qu'on essaye de jouer aussi sur les qualités de Ramos ça serait pas un mal... Des centres !!! Surtout face aux blocs bas ! Alors oui les absences d'hakimi et Mendes pèsent, mais les titis c'est un peu du vent et d'ailleurs on voit bien que depuis les blessures a répétitions des titulaires, ça tourne pas en attaque, et les titis en sont un peu la cause

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Très sévère

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

