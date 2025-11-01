ICONSPORT_275756_0117
Gonçalo Ramos (PSG)

PSG : La statistique déjà légendaire de Gonçalo Ramos

PSG01 nov. , 20:00
parClaude Dautel
1
Remplaçant au coup d'envoi du match PSG-Nice, Gonçalo Ramos a évité bien des inquiétudes à son équipe en marquant à la 94e minute le but de la victoire contre Nice. Pour l'attaquant international portugais, c'est la confirmation d'une formidable statistique.
C'est la mine renfrognée que Gonçalo Ramos s'était installée sur le banc des remplaçants ce samedi au Parc des Princes. Mais, au moment où Luis Enrique a décidé de le faire entrer à la place de Mayulu à la 72e minute, le buteur parisien a une nouvelle fois tout donné pour ce qui était son centième match sous le maillot du Paris Saint-Germain, club qu'il a rejoint au mercato 2023 pour 65 millions d'euros. Alors même que des rumeurs affirment que Gonçalo Ramos se morfond dans ce rôle de super remplaçant, le choix de l'entraîneur espagnol s'est avéré payant. C'est en effet l'attaquant portugais qui a l'ultime seconde a donné la victoire au PSG contre Nice. Pour le compte spécialisé Stats du Foot, c'est l'occasion de sortir une statistique assez énorme.

Gonçalo Ramos, la machine à gagner du PSG

En effet, le média a tout simplement révélé qu'à chaque fois que Gonçalo Ramos avait marqué un but avec le Paris Saint-Germain, remplaçant ou pas, lors des matchs officiels, alors le PSG ne s'était jamais incliné, toutes compétitions confondues. « Le PSG n'a jamais perdu lorsque Gonçalo Ramos a été buteur en compétition officielle (24 victoires, 7 nuls) », précise Stats du Foot. De son côté, Gonçalo Ramos a refusé de tirer la couverture à lui, affirmant qu'il n'était pas au courant qu'il avait disputé son 100e match officiel avec les champions d'Europe. « Je ne savais pas que c'était mon centième match et viens de l'apprendre, mais c'est incroyable et très spécial ce que je viens de vivre. C'est un plaisir de mettre un but la dernière minute, c'est magnifique. C'est un match spécial pour moi. Je n'ai pas attendu le but pour avoir de la confiance. Je marque plus que de fois quand je rentre, peut-être parce que je suis plus souvent remplaçant (sourire) », a confié le buteur fétiche du Paris Saint-Germain après son but face au Gym.
G. Ramos

G. Ramos

PortugalPortugal Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs6
Buts5
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs11
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
