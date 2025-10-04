ICONSPORT_272511_0219

PSG : Zaïre-Emery sur le départ pour 80 millions d’euros

PSG04 oct. , 11:01
parGuillaume Conte
2
Le PSG ouvre la porte à un départ de Warren Zaïre-Emery, qui n'est plus aussi performant qu'à ses débuts. Les courtisans sont nombreux, mais Paris est très gourmand. 
Totalement perdu en ce début de saison, Warren Zaïre-Emery reste malheureusement pour lui et pour le PSG, sur la lancée d’un exercice précédent où il n’avait pas su tirer son épingle du jeu. Si prometteur lors de son éclosion en 2023-2024, le milieu de terrain a perdu sa place de titulaire au profit d’un trio intouchable aux yeux de Luis Enrique. Mais derrière, ses apparitions n’ont pas été convaincantes et désormais, il perd des points à chaque match. A l’image de sa prestation timorée et neutre face au FC Barcelone, où il a certes porté le ballon vers l’avant, mais où le manque de confiance semble désormais criant. 
Selon le média CaughtOffside, cette situation pourrait bien trouver une issue surprenante, avec un départ du PSG dans les prochains mois. Même s’il représente l’un des fleurons de la formation parisienne, son départ n’est désormais plus un sujet tabou, alors qu’il était considéré comme intouchable il y a encore quelques mois de cela. Devant les difficultés de l’international français, retombé chez les Espoirs pour le mois d’octobre, plusieurs clubs sont venus aux renseignements. Il s’agit de Manchester City, Arsenal, le Real Madrid et le Bayern Munich. Rien que ça. Dans ces conditions, le Paris SG ne fermera pas la porte, mais demandera en revanche 80 millions d’euros pour envisager un transfert. 
Un prix qui a de quoi freiner les courtisans, sachant que le milieu de terrain parisien est évalué à 50 millions d’euros, et sa valeur marchande n’est pas spécialement en augmentation. Un dossier à suivre donc alors que Warren Zaïre-Emery sera certainement titulaire contre Lille ce week-end. Ses suiveurs de prestige auront donc un oeil sur sa performance, lui qui n’a que 19 ans faut-il le rappeler, et peut donc toujours espérer avoir un second souffle dans sa carrière parisienne. 
W. Zaire Emery

W. Zaire Emery

FranceFrance Âge 19 Milieu

UEFA Nations League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0114
PSG

PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée

ICONSPORT_272416_0129 (1)
OM

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

ICONSPORT_272612_0285
OL

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

ICONSPORT_272084_0003
PSG

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Fil Info

13:00
PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée
12:40
Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea
12:20
15 joueurs concernés, alerte à l’OL
12:00
Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !
11:50
OM : Balerdi avec le groupe pour le match à Metz
11:30
Ligue 1+ s’attaque au dernier bastion de Canal+
10:40
Le Real s'offre une pépite, Chelsea veut tout annuler
10:20
L'Italie encore privée de Coupe du monde ?
10:00
PSG : L'Arabie Saoudite ne lâche pas Marquinhos

Derniers commentaires

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Eisie37 Via les impôts, tous les français en bénéficient. C'était la motivation première pour ce deal, côté FR. Ce dont seulement certains bénéficient, c'est les résultats sportifs. On est certes sur un forum, mais on peut quand même être conscient qu'il y a plus important que le football dans la vie. Ton "et après", tu ne pourras jamais le savoir avec certitude. Et ce n'est pas propre aux investissements qataris dans/pour le PSG. Il y a bien plus critique que le football. Une entreprise étrangère qui rachète une entreprise française, investi pendant 10 ans mais avec l'objectif à terme (plus loin que les 10 ans évoqués) de capter le savoir-faire et fermer l'entreprise française: tu te prémunies comment de cette situation (rencontrée dans le milieu minier, avec un prédateur canadien) ? Tu bloques tout ? Les autres pays en feront de même avec les entreprises françaises Au stade actuel, je ne voie pas de projet qatari gênant. Si tu as des craintes particulières, explicites les.

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

S'il ne baisse pas du niveau vu contre l'Ajax, voire s'il continue de progresser, ça serait une chance de le garder.

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...

OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Au passage, si toi aussi, tu pouvais fermer ta gueule une fois pour toute... Tu t'es suffisamment ridiculisé l'an passé, Essaye de grandir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading