PSG : Zaïre-Emery sur le départ pour 80 millions d’euros

Le PSG ouvre la porte à un départ de Warren Zaïre-Emery, qui n'est plus aussi performant qu'à ses débuts. Les courtisans sont nombreux, mais Paris est très gourmand.

Totalement perdu en ce début de saison, Warren Zaïre-Emery reste malheureusement pour lui et pour le PSG , sur la lancée d’un exercice précédent où il n’avait pas su tirer son épingle du jeu. Si prometteur lors de son éclosion en 2023-2024, le milieu de terrain a perdu sa place de titulaire au profit d’un trio intouchable aux yeux de Luis Enrique. Mais derrière, ses apparitions n’ont pas été convaincantes et désormais, il perd des points à chaque match. A l’image de sa prestation timorée et neutre face au FC Barcelone, où il a certes porté le ballon vers l’avant, mais où le manque de confiance semble désormais criant.

Selon le média CaughtOffside, cette situation pourrait bien trouver une issue surprenante, avec un départ du PSG dans les prochains mois. Même s’il représente l’un des fleurons de la formation parisienne, son départ n’est désormais plus un sujet tabou, alors qu’il était considéré comme intouchable il y a encore quelques mois de cela. Devant les difficultés de l’international français, retombé chez les Espoirs pour le mois d’octobre, plusieurs clubs sont venus aux renseignements. Il s’agit de Manchester City, Arsenal, le Real Madrid et le Bayern Munich. Rien que ça. Dans ces conditions, le Paris SG ne fermera pas la porte, mais demandera en revanche 80 millions d’euros pour envisager un transfert.

Un prix qui a de quoi freiner les courtisans, sachant que le milieu de terrain parisien est évalué à 50 millions d’euros, et sa valeur marchande n’est pas spécialement en augmentation. Un dossier à suivre donc alors que Warren Zaïre-Emery sera certainement titulaire contre Lille ce week-end. Ses suiveurs de prestige auront donc un oeil sur sa performance, lui qui n’a que 19 ans faut-il le rappeler, et peut donc toujours espérer avoir un second souffle dans sa carrière parisienne.