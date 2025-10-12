PSG : Zaïre-Emery se fait remarquer pendant la trêve

Warren Zaïre-Emery a récemment connu un coup de moins bien sous les couleurs du PSG. De quoi ne pas être sélectionné avec l'équipe de France de Didier Deschamps.

La Coupe du monde 2026 avance à grands pas et les places seront chères. Plus de temps à perdre au vu de la concurrence. Warren Zaïre-Emery le sait bien et compte bien se battre pour aller en Amérique. Problème, son niveau de jeu a baissé ces derniers mois du côté du PSG . Luis Enrique n'en faisait plus vraiment une priorité, lui préférant notamment Joao Neves. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot et veut avancer en toute humilité. D'ailleurs, il a récemment dû se contenter d'une convocation avec les Espoirs plutôt que les A de l'équipe de France. Contre les Îles Féroé dans le cadre des qualifications pour le prochain Euro de la catégorie, WZE s'est mis en valeur, lui qui était capitaine de l'équipe.

Zaïre-Emery salué avec les Espoirs

Sa prestation a en effet été saluée en marge du large succès 6 buts à 0 des Bleuets. Il aura également eu le temps de se faire remarquer en prenant soin d'un petit garçon frigorifié avant le coup d'envoi. Sur les réseaux sociaux, dont X, pas mal d'internautes ont voulu mettre en avant l'état d'esprit exemplaire du champion d'Europe parisien : « Comment c’est possible de détester ce joueur… ? » ; « Cette image du capitaine des espoirs Warren Zaïre Emery qui donne sa veste à un petit enfant qui a froid lors des hymnes. À retweeter ! » ; « Scène touchante avant le coup d’envoi : alors que les hymnes retentissaient, Warren Zaïre-Emery a remarqué un jeune supporter grelottant dans le froid » ; « Félicitations Warren » ou encore « WZE déjà capitaine des Espoirs ».

Tout porte à croire donc que ce petit tour en Espoirs aura fait du bien à WZE, qui a récemment admis trop se brider depuis quelques semaines au Paris Saint-Germain. C'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter.