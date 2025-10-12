psg warren zaire emery est le troisieme meilleur jeune du monde iconsport 266997 0590 397892

PSG : Zaïre-Emery se fait remarquer pendant la trêve

PSG12 oct. , 22:00
parHadrien Rivayrand
0
Warren Zaïre-Emery a récemment connu un coup de moins bien sous les couleurs du PSG. De quoi ne pas être sélectionné avec l'équipe de France de Didier Deschamps. 
La Coupe du monde 2026 avance à grands pas et les places seront chères. Plus de temps à perdre au vu de la concurrence. Warren Zaïre-Emery le sait bien et compte bien se battre pour aller en Amérique. Problème, son niveau de jeu a baissé ces derniers mois du côté du PSG. Luis Enrique n'en faisait plus vraiment une priorité, lui préférant notamment Joao Neves. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot et veut avancer en toute humilité. D'ailleurs, il a récemment dû se contenter d'une convocation avec les Espoirs plutôt que les A de l'équipe de France. Contre les Îles Féroé dans le cadre des qualifications pour le prochain Euro de la catégorie, WZE s'est mis en valeur, lui qui était capitaine de l'équipe. 

Zaïre-Emery salué avec les Espoirs 

Sa prestation a en effet été saluée en marge du large succès 6 buts à 0 des Bleuets. Il aura également eu le temps de se faire remarquer en prenant soin d'un petit garçon frigorifié avant le coup d'envoi. Sur les réseaux sociaux, dont X, pas mal d'internautes ont voulu mettre en avant l'état d'esprit exemplaire du champion d'Europe parisien : « Comment c’est possible de détester ce joueur… ? » ; « Cette image du capitaine des espoirs Warren Zaïre Emery qui donne sa veste à un petit enfant qui a froid lors des hymnes. À retweeter ! » ; « Scène touchante avant le coup d’envoi : alors que les hymnes retentissaient, Warren Zaïre-Emery a remarqué un jeune supporter grelottant dans le froid » ; « Félicitations Warren » ou encore « WZE déjà capitaine des Espoirs ». 

Lire aussi

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a pitié du Real MadridPSG : Nasser Al-Khelaïfi a pitié du Real Madrid
Tout porte à croire donc que ce petit tour en Espoirs aura fait du bien à WZE, qui a récemment admis trop se brider depuis quelques semaines au Paris Saint-Germain. C'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter. 
0
Articles Recommandés
Mbappe Messi PSG
Kylian Mbappé

PSG : Messi l’a rendu meilleur, Mbappé remercie la légende

Hojlund Danemark
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La Croatie proche du but, la Roumanie surprend l'Autriche

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

De Carvalho Merah OL
OL

L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL

Mateta France
Equipe de France

EdF : Mbappé blessé, c'est l'heure de Mateta

Fil Info

23:00
PSG : Messi l’a rendu meilleur, Mbappé remercie la légende
22:42
CdM 2026 : La Croatie proche du but, la Roumanie surprend l'Autriche
22:42
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
22:40
L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL
22:20
EdF : Mbappé blessé, c'est l'heure de Mateta
21:30
Neymar avec Messi et Suarez, l'Inter Miami tente l'énorme coup
21:00
Un départ surprise approche au PSG
20:30
Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie
20:00
Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne rigole plus

Derniers commentaires

Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé

Vous êtes aveugles é chauvins de surcroît

Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie

Ça me rappelle quelqu'un.^^

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Tu es NUL ! ^^

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

et moi je m'en bat les couilles de ta réponse à 2 balles de dégénéré ^^

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

Mais tu mets toujours ces mêmes phrases systématiquement dans tes commentaires et on voit que c'est pour dénigrer et rabaisser plus qu'autres choses. Ok, mon club est un vieux club de banlieue et ton club est un vieux club de province, ça te va ?^^ PS: je ne t'ai pas répondu l'autre jour quand tu as écrit qu'il faut arrêter les matchs à Paris (suite aux sifflets contre Rabiot, sifflets que je réprouve complètement) et que ce serait mieux en province. Eh bien, je vais te répondre maintenant. On ne doit pas siffler les joueurs de l'EDF quel que soit le stade dans lequel ils jouent. Mais je te rappelle que des joueurs de l'EDF ont été sifflés en province aussi. Voici quelques exemples : - Septembre 2024, France-Belgique au Groupama Stadium : Mbappé et Barcola sifflés par le public lyonnais. - Mars 2024, France-Chili au Vélodrome : Mbappé et Kolo Muani sifflés par le public marseillais. - Mars 2022, France-Afrique du Sud au stade Pierre-Mauroy : Clauss (qui jouait à Lens) sifflé par le public lillois. - Mai 2016, France-Cameroun à La Beaujoire : Giroud sifflé par le public nantais. - Mars 2015, France-Danemark au stade Geoffroy-Guichard : Lacazette et Jallet sifflés par le public stéphanois. - Novembre 2014, France-Suède au Vélodrome : Lucas Digne, Lacazette et Benzema sifflés par le public marseillais. Tu vois c'est déplorable, mais en province ce n'est pas mieux. Bonne soirée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading