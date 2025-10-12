PSG : Nasser Al-Khelaïfi a pitié du Real Madrid

Abandonné par le FC Barcelone, le Real Madrid n’a que très peu de chances de développer son projet de Superligue. C’est pourquoi Nasser Al-Khelaïfi, en tant que président de l’Association européenne des clubs, a encore tendu la main à son homologue madrilène Florentino Pérez.

C’est l’heure de la réconciliation entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Alors qu’une rivalité s’était installée depuis quelques années, les présidents Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta sont apparus beaucoup plus proches en marge de la récente confrontation entre les deux équipes en Ligue des Champions. Et pour cause, le patron catalan, auparavant partisan de la Superligue aux côtés du Real Madrid, devrait finalement abandonner le projet.

La preuve avec sa présence lors de l’assemblée de l’Association européenne des clubs (ECA) présidée par Nasser Al-Khelaïfi, qui lui a rendu hommage dans son discours. « Aujourd’hui, j’accueille un invité spécial, déclarait le président parisien selon Mundo Deportivo. Parfois, les amis peuvent être en désaccord, c’est normal, mais ils s’unissent toujours pour le bien commun. Il a revitalisé son club, aussi bien sur le terrain, avec une équipe jeune et incroyable, qu’en dehors, avec un nouveau stade magnifique. Président du FC Barcelone, Joan Laporta, je vous demande de vous joindre à moi pour lui souhaiter un bon retour au sein de la famille. »

Il ne reste plus que la Maison Blanche à qui Nasser Al-Khelaïfi a encore ouvert la porte en marge de cet événement. « Nous sommes une famille, a-t-il répété dans des propos relayés par El Desmarque. Nous voulons que tout le monde revienne, c’est vrai. Le Real Madrid aussi, nous voulons que tout le monde revienne. C’est leur famille et leur maison, c’est la maison de tous. Nous n’avons donc pas besoin d’une autre compétition aujourd’hui, nous avons la meilleure compétition de clubs, avec des formats encore meilleurs. C’est ce que nous voulons, et c’est ce que Barcelone a toujours voulu. Nous verrons bien ce qui se passera ensuite. La Superligue était morte avant même d’avoir commencé. » Reste à savoir si Florentino Pérez se rendra à l'évidence.