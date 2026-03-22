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Zaïre-Emery interpelle Deschamps, bravo à lui

Equipe de France22 mars , 10:30
parGuillaume Conte
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Peu importe le match, peu importe le poste, le PSG peut compter sur Warren Zaïre-Emery cette saison. Le jeune parisien espère bien que cela va continuer avec l'équipe de France et il prévient Didier Deschamps qu'il est prêt à tout pour ça.
Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique met en avant la polyvalence. Certains joueurs en tirent profit. Ce samedi soir à Nice, Lucas Beraldo a évolué comme milieu de terrain, ce qui peut lui permettre d’avoir un temps de jeu qu’il n’a pas en défense. C’est presque l’inverse pour Warren Zaïre-Emery, qui s’est révélé au poste de latéral droit pendant la longue absence d’Achraf Hakimi. Sérieux défensivement, capable de s’insérer dans l’entrejeu selon les besoins, il est moins offensif que le Marocain, mais offre une double garantie de sécurité défensive et à la construction.

Zaïre-Emery prêt à tout pour les Bleus

De qui en faire un candidat sérieux à la Coupe du monde avec les Bleus, sachant qu’il peut rendre service à deux postes, ce qui est toujours utile sur une longue compétition. Interrogé par Ligue 1+, Zaïre-Emery n’a pas caché qu’il donnerait tout pour son pays, peu importe le poste où Didier Deschamps le placerait. « Cela fait plaisir de pouvoir jouer partout, j’ai cette qualité. C’est bien pour le coach et pour moi aussi. Il faut continuer à faire ce que j’aime faire, en prenant du plaisir à être sur le terrain. Arrière droit en équipe de France ? Bien sûr, même partout. Même au goal, j’y vais », a livré le Titi parisien.
Sa volonté de tout faire pour rejoindre les Bleus, sans faire de bruit et en se mettant à disposition de Didier Deschamps selon ses besoins, a en tout cas marqué les esprits. Son intervention a été très appréciée, signe d’un élément prometteur mais qui ne prend pas la grosse tête. La preuve, après sa saison précédente où il avait été en difficulté dans le coeur du jeu, il a su rebondir de façon assez inattendue pour convaincre Luis Enrique et aussi Didier Deschamps, qui l’a pris pour les prochains matchs des Bleus en Amérique.

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Derniers commentaires

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si nous on le merite on se demande ou devrait finir marseille ..

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Ohhh oui puisse cela arriver , il le mériterai, pas tous mais beaucoup d'entre eux..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si c'est averé il faudrait que l'ol poursuive textor personnelement et ses holdings pour abus de biens sociaux l'argument est simple "vous avez utilisé l'argent et la signature de l'ol pour enrichir botafogo et nottingham sans que l'ol n'en retire de benefice".... On peut aussi partir sur un conflit d'interet textor ayant signé des contrats desavantageux volontairement pour l'ol et favorisant ses autres actifs .. L'ol pourrait aussi demander toutes les sommes percues par botafogo meme si elle sont loin d'arriver au 120M pour rembourser les dettes d'affacturage ... En tout cas ares doit se retourner dans tous les sens avec cette histoire de fou... l'ol n'a pas les capitaux pour effacer 120M si l'histoire se prolonge la dncg pourrait effectivement prononcer la faillit ou la retrogradation administrative du club... L'ol est victime du systeme mais ca risque d'etre tres tres compliqué pour s'en remettre bonne chance a michele kang pour se combat qui va surement finir devant les tribunaux

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La rétrocession du titre au Maroc est une peine suffisament lourde bien que juste pas besoin d'en rajouter.

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Admettons ? Mais son joueur expulsé fait plusieurs fautes qui méritait déjà jaune Sansom limite souvent etc .... J'ai vu des matches beaucoup plus orienté que celui-là

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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