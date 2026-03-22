Zaïre-Emery interpelle Deschamps, bravo à lui

Peu importe le match, peu importe le poste, le PSG peut compter sur Warren Zaïre-Emery cette saison. Le jeune parisien espère bien que cela va continuer avec l'équipe de France et il prévient Didier Deschamps qu'il est prêt à tout pour ça.

Au Paris Saint-Germain , Luis Enrique met en avant la polyvalence. Certains joueurs en tirent profit. Ce samedi soir à Nice, Lucas Beraldo a évolué comme milieu de terrain, ce qui peut lui permettre d’avoir un temps de jeu qu’il n’a pas en défense. C’est presque l’inverse pour Warren Zaïre-Emery, qui s’est révélé au poste de latéral droit pendant la longue absence d’Achraf Hakimi. Sérieux défensivement, capable de s’insérer dans l’entrejeu selon les besoins, il est moins offensif que le Marocain, mais offre une double garantie de sécurité défensive et à la construction.

Zaïre-Emery prêt à tout pour les Bleus

De qui en faire un candidat sérieux à la Coupe du monde avec les Bleus, sachant qu’il peut rendre service à deux postes, ce qui est toujours utile sur une longue compétition. Interrogé par Ligue 1+, Zaïre-Emery n’a pas caché qu’il donnerait tout pour son pays, peu importe le poste où Didier Deschamps le placerait. « Cela fait plaisir de pouvoir jouer partout, j’ai cette qualité. C’est bien pour le coach et pour moi aussi. Il faut continuer à faire ce que j’aime faire, en prenant du plaisir à être sur le terrain. Arrière droit en équipe de France ? Bien sûr, même partout. Même au goal, j’y vais », a livré le Titi parisien.

Sa volonté de tout faire pour rejoindre les Bleus, sans faire de bruit et en se mettant à disposition de Didier Deschamps selon ses besoins, a en tout cas marqué les esprits. Son intervention a été très appréciée, signe d’un élément prometteur mais qui ne prend pas la grosse tête. La preuve, après sa saison précédente où il avait été en difficulté dans le coeur du jeu, il a su rebondir de façon assez inattendue pour convaincre Luis Enrique et aussi Didier Deschamps, qui l’a pris pour les prochains matchs des Bleus en Amérique.