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PSG : Zabarnyi au Real, la première surprise de Mourinho

PSG20 mai , 17:40
parCorentin Facy
10
Futur entraîneur du Real Madrid, José Mourinho travaille déjà sur le mercato du club de la capitale espagnole. On retrouve parmi les cibles du Special One un joueur du PSG et c’est une surprise : Illya Zabarnyi.
La presse espagnole a tué le suspense et l’officialisation interviendra dès la semaine prochaine, José Mourinho sera le futur entraîneur du Real Madrid. Après deux saisons blanches, Florentino Pérez a décidé de ramener à la Casa Blanca un entraîneur expérimenté qui a déjà réussi à Madrid par le passé et qui saura, il l’espère, remettre de l’ordre dans un vestiaire en plein chaos. José Mourinho va s’y atteler dès son arrivée, en plus de travailler de manière active sur le mercato du Real Madrid. Car à ses yeux, des renforts sont essentiels cet été pour lancer une nouvelle dynamique.

Mourinho a flashé sur Zabarnyi

Avec l’incertitude quant à l’avenir de David Alaba ou encore d’Antonio Rüdiger, en fin de contrat, José Mourinho espère notamment convaincre sa direction de recruter un défenseur central. Et pour l’ancien coach de Manchester United, Chelsea ou encore Benfica, un joueur du PSG a le profil idéal pour renforcer ce secteur de jeu. Contre toute attente, le Special One ne pense pas à Willian Pacho ni à Marquinhos… mais à Illya Zabarnyi, selon le journaliste Achille Ash.
« Parmi les pré requis de José Mourinho pour le poste d’entraîneur au Real Madrid, une liste de plusieurs joueurs aurait été transmise. A la surprise générale on y retrouve un joueur du PSG, l’international ukrainien Illya Zabarnyi qui plaît fortement au Special One. Le club parisien n’est cependant pas ouvert à quelconque négociation à l’heure actuelle » précise notre confrère.

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Acheté pour 65 millions d’euros à Bournemouth il y a un an, l’Ukrainien n’a pas encore convaincu au PSG. Il est cependant un élément important aux yeux de Luis Enrique, qui l’a énormément utilisé en Ligue 1 (28 matchs). Sa montée en puissance en fin de saison donne envie aux dirigeants parisiens de le conserver, pour voir jusqu’où peut aller l’ancien du Dynamo Kiev. Le Real Madrid devra donc se montrer très généreux pour recruter Illya Zabarnyi, en s’alignant probablement sur le prix payé par le PSG pour le recruter, afin de faire céder Luis Campos.
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C'est vrai qu'il est loin de son niveau avec Bournemouth, mais il avait la 7ème vitesse la plus rapide parmi tous les joueurs de PL et plus rapide que Pacho. https://uploads.disquscdn.com/images/d04c9c96205bb33f9e15d7f4bc8c463b49139ad3112a5b16e4a540598e182ebd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7c834cd65504d8fb0863fa607f4321a63930ae1f03b714a21d2598b690865cd8.jpg Et voici l'avis de Julien Laurens, journaliste sportif à ESPN basé à Londres (et supporter du PSG) au moment de la venue de Zabarnyi au PSG : "C'est vraiment un profil très intéressant. Il a été très bon à Bournemouth notamment avec Dean Huijsen à ses côtés qui est déjà parti au Real Madrid pour 50M€.[...]. Il a un très bon jeu long, il est costaud physiquement, il fait 1m86, il est jeune puisqu'il a 22 ans ce qui est très important au PSG. Il a plutôt une bonne pointe de vitesse pour un défenseur central costaud. Donc oui, je pense qu'il a plein de qualités qui correspondraient très bien à Luis Enique, au jeu parisien et à une complémentarité avec Pacho".

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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Lens
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LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
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Angers SCO
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Le Havre
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15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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