PSG : Zabarnyi au Real, la première surprise de Mourinho

Futur entraîneur du Real Madrid, José Mourinho travaille déjà sur le mercato du club de la capitale espagnole. On retrouve parmi les cibles du Special One un joueur du PSG et c’est une surprise : Illya Zabarnyi.

La presse espagnole a tué le suspense et l’officialisation interviendra dès la semaine prochaine, José Mourinho sera le futur entraîneur du Real Madrid. Après deux saisons blanches, Florentino Pérez a décidé de ramener à la Casa Blanca un entraîneur expérimenté qui a déjà réussi à Madrid par le passé et qui saura, il l’espère, remettre de l’ordre dans un vestiaire en plein chaos. José Mourinho va s’y atteler dès son arrivée, en plus de travailler de manière active sur le mercato du Real Madrid. Car à ses yeux, des renforts sont essentiels cet été pour lancer une nouvelle dynamique.

Mourinho a flashé sur Zabarnyi

Avec l’incertitude quant à l’avenir de David Alaba ou encore d’Antonio Rüdiger, en fin de contrat, José Mourinho espère notamment convaincre sa direction de recruter un défenseur central. Et pour l’ancien coach de Manchester United, Chelsea ou encore Benfica, un joueur du PSG a le profil idéal pour renforcer ce secteur de jeu. Contre toute attente, le Special One ne pense pas à Willian Pacho ni à Marquinhos… mais à Illya Zabarnyi, selon le journaliste Achille Ash.

« Parmi les pré requis de José Mourinho pour le poste d’entraîneur au Real Madrid, une liste de plusieurs joueurs aurait été transmise. A la surprise générale on y retrouve un joueur du PSG, l’international ukrainien Illya Zabarnyi qui plaît fortement au Special One. Le club parisien n’est cependant pas ouvert à quelconque négociation à l’heure actuelle » précise notre confrère.