OM : L'énorme appel du pied de Medhi Benatia au PSG

Directeur sportif de l’OM durant deux ans, Medhi Benatia a quitté le club phocéen après la dernière journée contre Rennes. Le Marocain ne ferme néanmoins pas la porte à un retour en Ligue 1 et notamment… au PSG.

Un peu plus de deux ans et demi après son arrivée à l’Olympique de Marseille, d’abord comme conseiller de Pablo Longoria puis comme directeur sportif, Medhi Benatia a fait ses valises . Démissionnaire depuis le mois de février, le Marocain est finalement resté en poste jusqu’à la fin de la saison à la demande de Frank McCourt. Le dernier match de la saison, dimanche dernier face à Rennes, a sonné la fin de son aventure au sein de son club formateur. Mais l’ancien capitaine de la Juventus Turin et de l’AS Roma pourrait vite revenir dans l’actualité française.

Dans une interview accordée à Aurélien Tchouaméni pour la célèbre émission The Bridge, Medhi Benatia a notamment été interrogé sur un possible rôle… au Paris Saint-Germain, dans un avenir plus ou moins proche. Et contre toute attente, l’ex-directeur sportif de l’OM a ouvert la porte à une arrivée dans la capitale française à moyen terme alors qu’il entretient d’excellents rapports avec Nasser Al-Khelaïfi.

Benatia tend la main à Al-Khelaïfi

« Quand j’arrive à Marseille, je n’ai jamais prévu d’être directeur sportif et de travailler à l’OM. J’étais agent, je n’ai même pas étudié pour être directeur sportif. On m’a appelé, on m’a dit ‘on a besoin de toi, tu connais le club, la ville’ et j’y vais. J’ai décidé de partir pour plein de raisons. J’ai beaucoup de respect pour Nasser Al-Khelaïfi, beaucoup d’affection pour lui. J’ai besoin de couper, j’ai vraiment besoin de me reposer. Mais si dans 3 ou 4 ans, il y a un projet où j’ai besoin de revenir dans le football et où Nasser Al-Khelaïfi a besoin de moi et que ça doit être dans un rôle au PSG et qu’à ce moment-là ça me plait… Je ne dois rien à personne. Si tu attends que je dise non car je dois ça à un tel ou quoi que ce soit… Non, je ne dois rien à personne ! » a livré Medhi Benatia, dont les propos ne manqueront pas de surprendre et de décevoir les supporters de l’Olympique de Marseille.

Très identifiés à leur directeur sportif marocain ces derniers mois, les amoureux du club phocéen vont certainement tomber de haut à la lecture des propos de Medhi Benatia. Reste que pour l’heure, la place de directeur sportif est verrouillée au PSG, où Luis Campos fait des merveilles au côté de Luis Enrique depuis plusieurs années. En attendant, Medhi Benatia est convoité à l’étranger et notamment en Arabie Saoudite, où Al-Ittihad est par exemple intéressé par son profil.