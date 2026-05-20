Xabi Alonso signe à Chelsea et contacte Kylian Mbappé

Nommé manager de Chelsea pour la saison 2026-2027, Xabi Alonso rêve de frapper un immense coup sur le marché des transferts en attirant Kylian Mbappé, avec qui il entretient une excellente relation.

Désigné comme le successeur idéal d’Arne Slot à Liverpool en cas de départ du Néerlandais, Xabi Alonso a surpris tout le monde. Le technicien espagnol, viré par le Real Madrid cet hiver, va finalement rebondir à Chelsea. Les Blues ont officialisé ce week-end la signature de l’entraîneur de 44 ans, lequel assumera le rôle de manager de Chelsea à compter de cet été. Son avis sur le mercato sera prédominant et selon les informations du site El Nacional, Xabi Alonso a une première recrue de très gros calibre dans son viseur.

Même si Chelsea ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, l’Espagnol espère convaincre un certain… Kylian Mbappé. Nos confrères affirment que Chelsea a pris contact avec Fayza Lamari afin de prendre la température et connaître notamment les intentions du capitaine de l’équipe de France pour la saison prochaine, après les dernières polémiques l’ayant concerné au Real Madrid. Xabi Alonso espère convaincre le clan Mbappé de se rencontrer prochainement pour exposer au joueur et à son entourage son projet chez les Blues.

Xabi Alonso rêve de Mbappé à Chelsea

Xabi Alonso compte sur son excellente relation avec le numéro 10 du Real Madrid pour réussir un incroyable coup de force sur le marché des transferts. El Nacional rappelle que lors du court passage de Xabi Alonso au Real Madrid, Kylian Mbappé a été l’un de ses plus fidèles soldats. Le Français était convaincu par la méthode de l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen et l’a toujours soutenu, publiquement et dans le vestiaire, au contraire de certaines stars de la Casa Blanca à l’instar de Vinicius Junior ou de Federico Valverde par exemple.

Malgré sa relation très forte avec le technicien espagnol, difficile d’imaginer Kylian Mbappé dire oui à un club qui ne disputera pas la Ligue des Champions. Mais Chelsea a les moyens de ses ambitions sur ce dossier, avec la possibilité de signer un très gros chèque à Florentino Pérez. Cela ne coûte rien, par conséquent, de tenter le coup même si les chances de faire mouche sont assez minces.