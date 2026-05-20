Le Paris FC veut virer le PSG du Parc des Princes

Onzième de Ligue 1 après une excellente fin de saison, le Paris FC affiche peu à peu ses ambitions pour les années à venir. L’actionnaire majoritaire Antoine Arnault a notamment évoqué la question du stade, le club francilien étant persuadé que Jean-Bouin deviendra trop petit pour son projet.

Le Paris FC va passer la seconde. Après le maintien confortable acquis cette saison, le promu va continuer à développer son projet. Ses propriétaires veillent toujours à ne pas surpayer les recrues sur le marché des transferts. Il n’empêche que le club de la capitale va tenter de franchir un nouveau cap avec des renforts de qualité.

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Ce n’est évidemment pas la seule évolution planifiée par la direction. Passé sur les ondes de RMC mardi soir, Antoine Arnault a également évoqué la nécessité d’améliorer le centre d’entraînement, mais aussi celle d’évoluer au sein d’une enceinte plus grande. Selon le quotidien Le Parisien, le Paris FC, qui a accueilli en moyenne 17 000 spectateurs cette saison dans un stade Jean-Bouin capable d'installer environ 19 500 personnes, estime que son développement passera par un écrin de 30 000 à 35 000 places.

Le stade Jean-Bouin est donc jugé trop petit, surtout si l’équipe parvient à se qualifier pour une compétition européenne d’ici 2029, soit l’objectif du Paris FC. Alors quelles solutions s’offrent aux Parisiens ? Outre la rénovation de Charléty, le stade où ses hommes évoluaient la saison dernière en Ligue 2, Antoine Arnault a également évoqué l’agrandissement de Jean-Bouin, la construction d’une nouvelle enceinte… ou la récupération du Parc des Princes si le Paris Saint-Germain venait à déménager.