ICONSPORT_365292_0002
Parc des Princes

Le Paris FC veut virer le PSG du Parc des Princes

Paris FC20 mai , 17:00
parEric Bethsy
0
Onzième de Ligue 1 après une excellente fin de saison, le Paris FC affiche peu à peu ses ambitions pour les années à venir. L’actionnaire majoritaire Antoine Arnault a notamment évoqué la question du stade, le club francilien étant persuadé que Jean-Bouin deviendra trop petit pour son projet.
Le Paris FC va passer la seconde. Après le maintien confortable acquis cette saison, le promu va continuer à développer son projet. Ses propriétaires veillent toujours à ne pas surpayer les recrues sur le marché des transferts. Il n’empêche que le club de la capitale va tenter de franchir un nouveau cap avec des renforts de qualité.

Lire aussi

Jürgen Klopp entraîneur du Paris FC, il y a une conditionJürgen Klopp entraîneur du Paris FC, il y a une condition
Ce n’est évidemment pas la seule évolution planifiée par la direction. Passé sur les ondes de RMC mardi soir, Antoine Arnault a également évoqué la nécessité d’améliorer le centre d’entraînement, mais aussi celle d’évoluer au sein d’une enceinte plus grande. Selon le quotidien Le Parisien, le Paris FC, qui a accueilli en moyenne 17 000 spectateurs cette saison dans un stade Jean-Bouin capable d'installer environ 19 500 personnes, estime que son développement passera par un écrin de 30 000 à 35 000 places.
Le stade Jean-Bouin est donc jugé trop petit, surtout si l’équipe parvient à se qualifier pour une compétition européenne d’ici 2029, soit l’objectif du Paris FC. Alors quelles solutions s’offrent aux Parisiens ? Outre la rénovation de Charléty, le stade où ses hommes évoluaient la saison dernière en Ligue 2, Antoine Arnault a également évoqué l’agrandissement de Jean-Bouin, la construction d’une nouvelle enceinte… ou la récupération du Parc des Princes si le Paris Saint-Germain venait à déménager.
« Si le PSG décide de partir et de laisser le Parc vacant, bien évidemment on regardera et ça pourrait être une solution, a envisagé l’actionnaire majoritaire du PFC. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment possible. (…) Je pense que le maire de Paris et ses équipes comprennent parfaitement la situation du PSG, le Paris FC fera partie de leur arsenal de négociations, une manière d'expliquer les choses qui leur permettra d'avoir une bonne négociation sur la partie financière avec le PSG. Je ne pense pas que le PSG va quitter le Parc, ils auraient tort de le faire. » En attendant, le Paris FC reste quand même à l’affût.
Articles Recommandés
Zabarnyi ICONSPORT_366265_0361
PSG

PSG : Zabarnyi au Real, la première surprise de Mourinho

Mbappé Xabi Alonso ICONSPORT_266619_0028
Premier League

Xabi Alonso signe à Chelsea et contacte Kylian Mbappé

Boufal
Le Havre

Officiel : Sofiane Boufal quitte déjà Le Havre

Hakimi ICONSPORT_259587_0734
PSG

PSG : Arsenal inquiète Luis Enrique

Fil Info

20 mai , 17:40
PSG : Zabarnyi au Real, la première surprise de Mourinho
20 mai , 17:20
Xabi Alonso signe à Chelsea et contacte Kylian Mbappé
20 mai , 17:04
Officiel : Sofiane Boufal quitte déjà Le Havre
20 mai , 16:40
PSG : Arsenal inquiète Luis Enrique
20 mai , 16:20
OL : Le bras droit de Michele Kang avait tout prévu
20 mai , 16:00
OM : L'énorme appel du pied de Medhi Benatia au PSG
20 mai , 15:40
TV : Fribourg - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
20 mai , 15:20
Le PSG et le Maroc discutent sur le dossier Hakimi
20 mai , 15:00
ASSE-Nice : La FIFA détruit Nice avant le barrage

Derniers commentaires

OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME

J'ai coupé mes cheveux depuis

OL : Tessmann vendu 25ME, Lyon rassure déjà la DNCG

Futur Ballon d’or Tessman.

OL : Tessmann vendu 25ME, Lyon rassure déjà la DNCG

DesurmonRectum*

OL : Le bras droit de Michele Kang avait tout prévu

Exactement, tt façon c'est simple, ils nous manquent 7/9 pts avec les décisions arbitrales reconnues.

OM : L'énorme appel du pied de Medhi Benatia au PSG

Le PSG devrait le prendre ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading