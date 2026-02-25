Le PSG veut encore chiper un joueur du Barça

Déjà frustré par le Paris Saint-Germain sur le cas Dro Fernandez, le FC Barcelone pourrait voir le scénario se répéter. Cette fois, le club de la capitale tente de lui chiper l’attaquant anglais Marcus Rashford qui appartient toujours à Manchester United.

Le Paris Saint-Germain n’a pas fini de martyriser le FC Barcelone. Après Neymar, Xavi Simons, Lionel Messi, Ousmane Dembélé ou encore Dro Fernandez, dont le récent départ a sérieusement agacé l’entraîneur Hansi Flick, le champion d’Europe va s’attaquer à un nouveau Blaugrana. Cette fois, le pensionnaire du Parc des Princes s’intéresse particulièrement à Marcus Rashford (28 ans).

Luis Enrique adore Rashford

Ce n’est évidemment pas la première fois que le nom de l’Anglais apparaît dans l’actualité du club francilien. Rien de surprenant pour le média El Nacional qui ajoute que l’attaquant prêté par Manchester United entre parfaitement dans le plan de jeu de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain apprécie sa vitesse, sa frappe de balle et sa capacité à faire des différences sur les côtés. Prête à suivre son coach sur ce dossier, la direction parisienne serait disposée à payer 50 millions d’euros pour le transfert de Marcus Rashford. Le montant ne peut qu’attirer Manchester United dans la mesure où l’option d’achat négociée avec le Barça l’été dernier atteint seulement les 30 millions d’euros.

Dans l’idéal, les Red Devils aimeraient que le club catalan soit incapable d’investir la somme cet été. Ainsi, le cador anglais pourra conclure un transfert plus élevé avec le Paris Saint-Germain, ou tout simplement conserver Marcus Rashford qui a retrouvé un bon niveau à Barcelone. Reste à savoir si le Barça profitera de son option prioritaire. Lundi dernier, le directeur sportif Deco a rencontré les agents de l’international anglais pour discuter de son salaire. Preuve que les dirigeants barcelonais ne comptent pas laisser le champ libre au Paris Saint-Germain.