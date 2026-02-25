Le PSG veut encore chiper un joueur du Barça

Tu pues beaucoup trop la rage Mehdi !!! On a largement dominé Monaco, on était la seule équipe de foot ce soir encore une fois. Monaco a marqué miraculeusement sur sa seule occaz et à la fin c'est ce tocard d'Hernandez qui fait un cadeau. Lui il doit cesser de jouer en Ldc ! On devait gagner avant l'expulsion et on l'aurait sûrement fait vu notre domination comme à l'aller où on remonte à 11vs11. Monaco ne mérite rien ce sont juste des bourrins.
Un match à oublier au plus vite … 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Certainement pas rouge direct mais le second jaune , sur Hakikmi, est bien plus évident que le premier. 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Ouille … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Si même Pacho se met à faire des blagues, pfff…… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
