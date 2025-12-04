PSG : Vitinha l’avoue, il a un faible pour le Bayern

A quelques semaines de la trêve, Vitinha a fait un premier bilan de la saison du PSG, avant d'évoquer son ressenti plus personnel sur les équipes à suivre en Europe.

Le Paris Saint-Germain a décidé de profiter de cette semaine sans match pour réaliser quelque chose d’exceptionnel. Le club de la capitale a ouvert ses portes aux médias et quelques joueurs se sont pliés à l’exercice de communication face aux journalistes. Vitinha a ainsi pris la parole, lui qui est l’un des hommes forts et réguliers de cette première partie de saison du PSG.

Les joueurs qui ont joué cette saison ont bien joué. On est 2e en Ligue des Champions, en Ligue 1, même si on n’aime pas être 2e et on veut être premier. Il y a tout un contexte », a livré l’ancien joueur du FC Porto, qui tient à rappeler que les blessures et la fatigue ont beaucoup pesé sur les organismes de ses coéquipiers. Une première partie de saison que le milieu de terrain évalue comme très positive, même s’il y a toujours la possibilité de mieux faire. Et si on dit parfois Paris peu intéressé par la Ligue 1 par rapport à la Ligue des Champions , la première place perdue au profit de Lens chagrine le Portugais. «», a livré l’ancien joueur du FC Porto, qui tient à rappeler que les blessures et la fatigue ont beaucoup pesé sur les organismes de ses coéquipiers.

Vitinha cite le Bayern, le Barça et Arsenal

Vitinha à l'entrainement du PSG ce jeudi 4 décembre 2025

Et si le PSG est deuxième en Ligue des Champions, c’est uniquement en raison du revers concédé à domicile face au Bayern Munich. Et à ce titre, Vitinha veut bien classer le club allemand comme l’adversaire le plus fort qu’il a rencontré jusqu’à présent cette saison. « Pour l’adversaire le plus impressionnant…Je peux dire nous-mêmes ? (rires). Il y a eu le Bayern, qui a été très fort. Barcelone était bien, Arsenal aussi. Les équipes anglaises sont toujours difficiles à jouer. Je ne peux pas en dire un », a livré le joueur parisien.

Les chiffres confirment en tout cas le ressenti de Vitinha, puisque le PSG est derrière Arsenal et devant le Bayern Munich dans le classement de la Ligue des Champions. Des gros bras qui sont aussi les favoris de cette compétition pour le moment.