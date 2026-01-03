PSG : Vitinha fait péter un plomb au Real Madrid

Vitinha PSG

03 janv.
Hadrien Rivayrand
Le Real Madrid devrait être actif dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Le club espagnol est prêt à dépenser des millions, avec son attention portée sur le PSG et Manchester City.
Le Real dispose déjà d’un effectif de très grande qualité, mais la direction merengue estime que l’équipe peut encore être renforcée. Les Madrilènes souhaitent abandonner leur politique récente consistant à recruter principalement des joueurs en fin de contrat. L’été prochain, tout laisse à penser que le club sera prêt à investir massivement, d’autant que Vinicius Jr pourrait être vendu, n’ayant pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat.
Parmi les joueurs ciblés par le Real Madrid : Vitinha (PSG) et Erling Haaland (Real Madrid). Les clubs concernés feraient donc bien de se méfier des initiatives des pensionnaires du Santiago-Bernabéu.

Le Real Madrid rêve en grand 

Selon Defensa Central, le Real Madrid envisage notamment d’utiliser l’argent reçu dans le cadre d'un dédommagement dans l’affaire Negreira, soit 500 millions d’euros, pour avancer sur les dossiers Vitinha et Haaland. Le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain est considéré comme la grande priorité du club madrilène pour les mois à venir. L’ancien joueur du FC Porto brille dans la capitale française et le Real Madrid souhaite en faire le successeur de Luka Modrić et Toni Kroos.
Le problème : le PSG ne souhaite pas se séparer de lui, le joueur étant estimé à 110 millions d’euros. Vitinha lui-même souhaite d'ailleurs rester au PSG, où il bénéficie d’une confiance totale de la part de Luis Enrique.

Concernant Erling Haaland, la situation est différente. Malgré un contrat à Manchester City courant jusqu’en juin 2034, l’attaquant pourrait être tenté par un départ en Espagne, notamment si Pep Guardiola venait à quitter les Skyblues.
Quoi qu’il en soit, le Real Madrid sera l’un des acteurs majeurs de la prochaine intersaison. Les joueurs convoités sont nombreux, promettant un mercato passionnant pour les fans et observateurs du football mondial.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

