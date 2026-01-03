PSG : Vitinha fait péter un plomb au Real Madrid

Le Real Madrid devrait être actif dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Le club espagnol est prêt à dépenser des millions, avec son attention portée sur le PSG et Manchester City.

Le Real dispose déjà d’un effectif de très grande qualité, mais la direction merengue estime que l’équipe peut encore être renforcée. Les Madrilènes souhaitent abandonner leur politique récente consistant à recruter principalement des joueurs en fin de contrat. L’été prochain, tout laisse à penser que le club sera prêt à investir massivement, d’autant que Vinicius Jr pourrait être vendu, n’ayant pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat.

Parmi les joueurs ciblés par le Real Madrid : Vitinha ( PSG ) et Erling Haaland (Real Madrid). Les clubs concernés feraient donc bien de se méfier des initiatives des pensionnaires du Santiago-Bernabéu.

Le Real Madrid rêve en grand

Selon Defensa Central, le Real Madrid envisage notamment d’utiliser l’argent reçu dans le cadre d'un dédommagement dans l’affaire Negreira, soit 500 millions d’euros, pour avancer sur les dossiers Vitinha et Haaland. Le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain est considéré comme la grande priorité du club madrilène pour les mois à venir. L’ancien joueur du FC Porto brille dans la capitale française et le Real Madrid souhaite en faire le successeur de Luka Modrić et Toni Kroos.

Le problème : le PSG ne souhaite pas se séparer de lui, le joueur étant estimé à 110 millions d’euros. Vitinha lui-même souhaite d'ailleurs rester au PSG, où il bénéficie d’une confiance totale de la part de Luis Enrique.

Concernant Erling Haaland, la situation est différente. Malgré un contrat à Manchester City courant jusqu’en juin 2034, l’attaquant pourrait être tenté par un départ en Espagne, notamment si Pep Guardiola venait à quitter les Skyblues.