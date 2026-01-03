Le PSG annonce du jamais vu contre le Paris FC

ICONSPORT_273378_0001
Ce dimanche soir en Ligue 1, le PSG défiera le Paris FC au Parc des Princes. Une occasion idéale pour les champions d’Europe de marquer les esprits avant, pendant et après ce derby.
Le Paris Saint-Germain débutera ainsi son année 2026 par la réception du Paris FC au Parc des Princes, un rendez-vous forcément particulier pour les deux formations franciliennes. Les champions d’Europe ambitionnent de vivre une nouvelle saison faste. Il leur faudra notamment revenir sur le RC Lens, solide leader de Ligue 1, bien décidé à ne pas céder son trône.
Le PSG dispose encore de temps pour remonter au classement face aux Sang et Or. L’objectif est de poursuivre sa progression tout en rappelant à ses supporters tout ce qui a été accompli en 2025. Ce dimanche soir au Parc des Princes, une belle surprise attend d’ailleurs les fans parisiens.

Le Parc des Princes devrait apprécier 

Comme indiqué ces dernières heures sur le site officiel du Paris Saint-Germain, les Franciliens auront en effet l'honneur de présenter les six titres remportés à leur public. Il y aura donc la Ligue 1, la Ligue des champions, la Coupe de France, le Trophée des champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale : « Quelques minutes après le coup de sifflet final, les Parisiens présenteront à leur public les six trophées remportés lors d’une année 2025 historique (…) Un événement à ne pas manquer pour jeter un dernier regard sur une campagne qui restera à jamais gravée dans l’histoire du Club »

Le PSG aura un mois de janvier particulièrement chargé. Paris devra jongler entre la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Malgré tous ces défis et un effectif moins fourni que par le passé, Luis Enrique ne compte pas se précipiter pour recruter un joueur lors du mercato hivernal. La situation sera surtout réévaluée lors de la prochaine intersaison.
