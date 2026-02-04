Le PSG remet un ancien logo au goût du jour

Boutique PSG
Le PSG souhaite jouer sur la fibre nostalgique pour vendre plusieurs de ses nouveaux produits sur la boutique en remettant au goût du jour un logo iconique du club parisien dans les années 90.
Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain est également injouable en dehors des terrains avec une force marketing et commerciale sans équivalent en France et presque dans le monde. Depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale française, le PSG excelle sur le plan de sa marque à l’international grâce à des maillots qui se vendent extrêmement bien mais pas uniquement. De manière régulière, le Paris SG commercialise sur sa boutique des vêtements « rétro » qui fonctionnent généralement très bien auprès des plus nostalgiques.
La preuve cette semaine, le leader de la Ligue 1 a commercialisé plusieurs produits rétro avec son ancien logo, lequel était notamment porté lors de la victoire du PSG en Coupe des Coupes en 1996. Le club Bleu et Rouge a ainsi mis en vente un tee-shirt, un sweat à capuche et une veste de survêtement avec l’ancien logo. Les tarifs vont de 42 euros pour le tee-shirt à 70 euros pour le sweat et la veste de survêtement. De quoi se faire plaisir à un prix assez abordable pour les supporters les plus nostalgiques du Paris Saint-Germain des années 1990.

