OL : Accord total, pas de mauvaise surprise pour Himbert

Révélation des dernières semaines à l’OL avec notamment un but contre le PAOK Salonique en Europa League, Rémi Himbert va comme prévu signer son premier contrat professionnel à Lyon.

Entré en jeu lors des trois derniers matchs de Ligue 1 et titulaire contre le PAOK Salonique en Europa League la semaine dernière, Rémi Himbert est le jeune qui monte à l’Olympique Lyonnais. Paulo Fonseca apprécie le profil de son buteur de 17 ans et compte bien l’utiliser dans la rotation de l’effectif lors de cette seconde partie de saison malgré la présence de joueurs tels que Roman Yaremchuk, Pavel Sulc ou encore Endrick dans le secteur offensif.

Rémi Himbert va signer 3 ans à l'OL

L’entraîneur portugais sera en tout cas soulagé d’apprendre qu’un accord total a été trouvé entre l’OL et Rémi Himbert pour la signature de son premier contrat professionnel. Effectivement, L’Equipe nous apprend que le deal est ficelé et que la signature va intervenir dans les prochains jours. Rémi Himbert va parapher un contrat de trois ans avec son club formateur, une véritable satisfaction pour le staff lyonnais, qui a lancé le joueur ces dernières semaines et qui va pouvoir continuer à l’utiliser sans se soucier de sa situation contractuelle.

L’international U17 de l’équipe de France sera donc lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2029. Il faudra néanmoins patienter encore quelques jours pour que la signature soit officielle puisque l’OL va attendre la majorité du joueur à la fin du mois pour annoncer sa signature. Un ouf de soulagement aussi pour les supporters rhodaniens, qui pouvaient craindre que des clubs européens s’intéressent à Rémi Himbert pour le détourner du Rhône avant la signature de son premier contrat professionnel.

Présent en conférence de presse avant la réception de Laval ce mercredi en 8e de finale de Coupe de France, le jeune attaquant de 17 ans a justement évoqué son avenir. « Dans le monde professionnel, tout peut arriver. Je me projette à l’OL. Je veux rester humble, pour moi tout ça est nouveau. Je dois continuer à travailler pour aller chercher des choses intéressantes jusqu’à la fin de la saison » a-t-il expliqué. Son avenir va donc bel et bien s’écrire à Lyon, au moins pour les prochains mois même si l’été prochain, des sollicitations ne sont pas à exclure en fonction des performances de Rémi Himbert lors de cette seconde partie de saison.