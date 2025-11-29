PSG : Vinicius, le Qatar prend une décision radicale

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, Vinicius Junior n’a toujours pas prolongé. Une situation qui alerte plusieurs géants européens… mais pas le PSG. Le club parisien ne souhaite pas se positionner sur le Brésilien.

L’ailier de 25 ans est notamment la cible de plusieurs géants de Premier League. Selon les informations du site Fichajes, trois clubs anglais ont manifesté leur intérêt pour Vinicius Junior dans l’optique de l’été prochain. Il s’agit de Manchester City, de Chelsea et de Manchester United, trois clubs disposés à offrir une belle somme au Real Madrid pour récupérer l’homme aux 45 sélections avec la Seleçao.

Le Paris Saint-Germain n’est en revanche pas cité par le média spécialisé parmi les clubs intéressés par le natif de Sao Gonçalo. Et pour cause, bien que Luis Enrique soit enclin à accueillir de nouveaux attaquants l’été prochain, le technicien espagnol a fait savoir à sa direction qu’une éventuelle arrivée de Vinicius Junior ne l’intéressait pas. L’ex-entraîneur du FC Barcelone est comblé avec des joueurs collectifs et sans états d’âme, comme c’est le cas de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola.

Vinicius, le PSG passe son tour

Il est possible qu’un nouvel attaquant débarque au PSG cet été, mais il devra se fondre dans le moule avec un état d’esprit irréprochable. Un portrait-robot qui ne colle pas vraiment avec le profil de Vinicius, plutôt habitué aux polémiques sur ou en dehors des terrains. Reste maintenant à savoir si le Paris SG est susceptible de changer d’avis sur ce dossier mais du côté de Luis Enrique, on semble assez certain de son choix. La question est maintenant de savoir si Vinicius finira pas prolonger au Real ou s’il quittera l’Espagne à la fin de la saison. Dans ce cas, l’Angleterre mais aussi l’Arabie Saoudite se jetteront sur lui avec de belles offres contractuelles à la clé.