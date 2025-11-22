Vinicius choque Madrid après ses menaces de départ

Remonté contre l’entraîneur Xabi Alonso lors du Clasico, Vinicius Junior avait menacé de quitter le Real Madrid. Mais une fois la colère redescendue, l’ailier brésilien a fait un pas vers ses supérieurs en vue d’une prolongation de contrat.

C'est toujours moi ! Je vais quitter l'équipe, mieux vaut que je parte », avait osé le Brésilien en colère contre Xabi Alonso. Bien évidemment, la scène a beaucoup fait parler en Espagne, sans doute plus qu’au sein du club madrilène dont l’entraîneur s’est rapidement entretenu avec son joueur. Ce dernier a même présenté ses excuses devant le groupe. Le dérapage de Vinicius Junior est oublié. Remplacé à la 72e minute du Clasico le 26 octobre dernier, l’ailier du Real Madrid s’était lâché en quittant la pelouse. «», avait osé le Brésilien en colère contre Xabi Alonso. Bien évidemment, la scène a beaucoup fait parler en Espagne, sans doute plus qu’au sein du club madrilène dont l’entraîneur s’est rapidement entretenu avec son joueur. Ce dernier a même présenté ses excuses devant le groupe.

Les discussions ont repris

« L'affaire Vinicius est close et digérée, témoignait son coéquipier Thibaut Courtois cette semaine sur la Cadena COPE. (…) Il n'y a aucun problème. » C’est aussi l’avis des dirigeants merengue. Pas du tout refroidie par cet épisode, la direction continue de discuter avec l’international brésilien en vue d’une prolongation. Rappelons que les deux parties s’étaient entendus l’hiver dernier. Puis un désaccord financier était apparu, d’où les rumeurs de départ pendant l’été. Il faut dire que le contrat de Vinicius Junior expire en 2027.

Rien d’inquiétant pour l’ailier de 25 ans, toujours déterminé à poursuivre l’aventure dans la capitale espagnole, ni pour ses dirigeants qui le considèrent comme un patrimoine du club. Le quotidien AS précise néanmoins que le Real Madrid, au risque de voir sa star entrer dans la dernière année de son contrat, tient encore et toujours à imposer ses conditions. Autrement dit, Vinicius Junior ne devra pas se montrer trop gourmand sur le plan salarial. C’était effectivement le point de désaccord sachant que l’ancien joueur de Flamengo n’a jamais demandé de garanties sportives. Reste à savoir si chacun saura faire les efforts nécessaires.