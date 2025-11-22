ICONSPORT_270916_0321
Vinicius Junior

Vinicius choque Madrid après ses menaces de départ

Liga22 nov. , 23:30
parEric Bethsy
0
Remonté contre l’entraîneur Xabi Alonso lors du Clasico, Vinicius Junior avait menacé de quitter le Real Madrid. Mais une fois la colère redescendue, l’ailier brésilien a fait un pas vers ses supérieurs en vue d’une prolongation de contrat.
Le dérapage de Vinicius Junior est oublié. Remplacé à la 72e minute du Clasico le 26 octobre dernier, l’ailier du Real Madrid s’était lâché en quittant la pelouse. « C'est toujours moi ! Je vais quitter l'équipe, mieux vaut que je parte », avait osé le Brésilien en colère contre Xabi Alonso. Bien évidemment, la scène a beaucoup fait parler en Espagne, sans doute plus qu’au sein du club madrilène dont l’entraîneur s’est rapidement entretenu avec son joueur. Ce dernier a même présenté ses excuses devant le groupe.

Les discussions ont repris

« L'affaire Vinicius est close et digérée, témoignait son coéquipier Thibaut Courtois cette semaine sur la Cadena COPE. (…) Il n'y a aucun problème. » C’est aussi l’avis des dirigeants merengue. Pas du tout refroidie par cet épisode, la direction continue de discuter avec l’international brésilien en vue d’une prolongation. Rappelons que les deux parties s’étaient entendus l’hiver dernier. Puis un désaccord financier était apparu, d’où les rumeurs de départ pendant l’été. Il faut dire que le contrat de Vinicius Junior expire en 2027.
Rien d’inquiétant pour l’ailier de 25 ans, toujours déterminé à poursuivre l’aventure dans la capitale espagnole, ni pour ses dirigeants qui le considèrent comme un patrimoine du club. Le quotidien AS précise néanmoins que le Real Madrid, au risque de voir sa star entrer dans la dernière année de son contrat, tient encore et toujours à imposer ses conditions. Autrement dit, Vinicius Junior ne devra pas se montrer trop gourmand sur le plan salarial. C’était effectivement le point de désaccord sachant que l’ancien joueur de Flamengo n’a jamais demandé de garanties sportives. Reste à savoir si chacun saura faire les efforts nécessaires.
V. Júnior

V. Júnior

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Friendly International

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs12
Buts5
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_0693
PSG

PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux

ICONSPORT_275962_0104
OL

Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression

ICONSPORT_277894_0066
ASSE

ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs

ICONSPORT_186591_0143 (1)
TV

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Fil Info

10:30
PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux
10:00
Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression
9:30
ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs
9:00
TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?
8:40
OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?
8:20
Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG
8:00
OL : Ligue 2 et dépôt de bilan, révélations glaçantes à Lyon
23:10
PSG : Chevalier lance sa saison avec une masterclass

Derniers commentaires

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Pauvre petite écervelée. Alors si tu crois ce que tu écris ,rembourse tes heures supplémentaires que tu as perçu au delà des 35 h à ton employeur. Déjà pour le foot tu étais limite ,mais dans les problèmes de société tu es ignares. Ceccaldi a bien fait de partir loin vu tes manques de réflexion et surtout tes incompétences flagrantes de la vie .

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

45e par an la deuxième année quand tu as l'offre sport

OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?

T'as pas du le voir a l'œuvre alors.. quand je vois qu'en équipe de France il y a mateta ikone olise voir thauvin... je vois pas pourquoi il n'y serait pas dans un avenir très proche si il continu sur cette lancée..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading