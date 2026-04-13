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PSG : Van Dijk a peur du pire, il espère un miracle

PSG13 avr. , 22:30
parHadrien Rivayrand
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Liverpool sait que remonter face au PSG ne sera pas facile ce mardi soir. Virgil van Dijk a tenu à envoyer un message clair à ses coéquipiers avant ce choc retour des quarts de finale de la Ligue des champions.
Le Paris Saint-Germain dispose d’un avantage de deux buts avant son déplacement à Liverpool ce mardi soir. Luis Enrique et ses hommes savent que cette manche retour s’annonce compliquée. Si les Reds ne réalisent pas une saison impressionnante, ils n’ont plus que la Ligue des champions à jouer. Et un match retour à Anfield reste toujours un moment particulier.
Virgil van Dijk le sait bien. Le défenseur néerlandais ne veut toutefois pas que ses coéquipiers reproduisent la prestation de la semaine passée au Parc des Princes, au risque de connaître une énorme désillusion.

Van Dijk impatient d’y être

À la presse, l’ancien joueur du Celtic a en effet déclaré : « Nos fans seront probablement le facteur le plus important, avec notre performance. N’oublions pas que nous sommes Liverpool. J’ai eu la chance de vivre des soirées où la connexion entre les supporters et notre performance était incroyable.
Il faudra qu’il se passe quelque chose de vraiment spécial, sinon nous n’aurons aucune chance. Si nous jouons comme nous l’avons fait à Paris, nous n’aurons de toute façon aucune chance, à mon avis. Mardi, nous avons l’opportunité de mettre en place une bonne stratégie et de nous battre pendant plus de 90 minutes. J’ai vraiment hâte d’y être. C’est un privilège d’être en quarts de finale, quoi qu’il arrive. Il ne faut pas le prendre pour acquis ».

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Liverpool attend de pied ferme le PSG ce mardi soir sur ses terres. Les Reds veulent s’appuyer sur la passion et l’intensité d’Anfield pour tenter de renverser les hommes de Luis Enrique. Le spectacle s’annonce en tout cas grandiose entre deux équipes joueuses, prêtes à tout donner pour atteindre le dernier carré de la Ligue des champions.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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