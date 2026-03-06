ICONSPORT_360649_0050

PSG : Une grosse info venue d'Allemagne fait le bonheur de Paris

PSG06 mars , 11:30
parGuillaume Conte
Le PSG, qui rêve toujours de prolonger Luis Enrique, voit le FC Barcelone entreprendre des grandes manoeuvres qui vont bien rendre service au club parisien.
Les élections sont dans une semaine, et il n’est pas question des municipales en France. A Barcelone, le nouveau président sera élu par les socios et Joan Laporta est le grand favori à sa succession. Parmi ses promesses pour se faire réélire, le dirigeant catalan peut se targuer d’avoir une belle relation de confiance avec l’entraineur actuellement en place : Hansi Flick. Ce dernier fait l’unanimité car il a fait de nouveau du Barça une équipe qui inspire le respect en Europe, tout en pratiquant un jeu léché et en intégrant les jeunes à sa formation.

Flick et Laporta, au-delà de 2027 ?

Ainsi, selon les informations de Sky Deutschland, média fort de sa proximité avec l’entraîneur allemand, Hansi Flick serait très chaud pour étudier une prolongation de contrat au FC Barcelone. Il apprécie la ville, les supporters et les efforts du club pour lui offrir une belle équipe. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien sélectionneur de la Mannschaft se verrait bien rester plus longtemps, même si cela pourrait dépendre de la ré-élection de Joan Laporta. La porte est ouverte, et cela pourrait aussi rassurer du monde au PSG.
En effet, le lien est souvent fait entre la fin de contrat de Flick en 2027, et celle de Luis Enrique à Paris à la même date. Sachant que le technicien espagnol tient toujours le FC Barcelone dans son coeur, le risque de le voir rejoindre les blaugrana dans un peu plus d’un an existe toujours. Mais si Flick venait à prolonger, le problème serait donc réglé et la tentation de revenir au Barça disparaitrait chez Luis Enrique. Pour le plus grand bonheur d’un PSG qui a déjà prolongé son technicien en chef l’hiver dernier, mais rêve de le faire à nouveau maintenant qu’il a réussi à soulever la première Ligue des Champions de l’histoire du club.

0
Derniers commentaires

L'OL cramé ? Il dément cette version

Oui j’aime trop Marseille je l’avoue jamais un club ne m’a autant rire de ma vie et puis c’est vrai que j’ai tort ils sont en pleine bourre en ce moment

L’OM prépare une immense vague de départs

Zahia elle est là et bien la lalala la catin est la

OM : Longoria et Benatia, la raison du clash dévoilée

selon les informations du 10 Sport. j ai arreté là..... meme si je trouve que Tudor a pratiqué le plus beau foot depuis bien longtps a l OM

L’OM prépare une immense vague de départs

Oui zahia t’as raison et vous vous ne vivez pas dans le passé peut être gros rigolo. Qu’est-ce qu’à fait ton club ces 5 dernières années ? T’es le pro des CSC toi c’est abusé les marseillais faudrait qu’ils s’enlèvent la merde qu’ils ont dans les yeux c’est pas possible d’être aussi con

OL : Himbert déjà comparé à Rayan Cherki !

Franchement... il me fait plus penser à Benzema lors de ses débuts qu'à Cherki. Bref... ce n'est pas pour rien si son joueur préféré est Memphis Depay.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

