PSG : Une grosse info venue d'Allemagne fait le bonheur de Paris

Le PSG, qui rêve toujours de prolonger Luis Enrique, voit le FC Barcelone entreprendre des grandes manoeuvres qui vont bien rendre service au club parisien.

Les élections sont dans une semaine, et il n’est pas question des municipales en France. A Barcelone, le nouveau président sera élu par les socios et Joan Laporta est le grand favori à sa succession. Parmi ses promesses pour se faire réélire, le dirigeant catalan peut se targuer d’avoir une belle relation de confiance avec l’entraineur actuellement en place : Hansi Flick. Ce dernier fait l’unanimité car il a fait de nouveau du Barça une équipe qui inspire le respect en Europe, tout en pratiquant un jeu léché et en intégrant les jeunes à sa formation.

Flick et Laporta, au-delà de 2027 ?

Ainsi, selon les informations de Sky Deutschland, média fort de sa proximité avec l’entraîneur allemand, Hansi Flick serait très chaud pour étudier une prolongation de contrat au FC Barcelone. Il apprécie la ville, les supporters et les efforts du club pour lui offrir une belle équipe. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien sélectionneur de la Mannschaft se verrait bien rester plus longtemps, même si cela pourrait dépendre de la ré-élection de Joan Laporta. La porte est ouverte, et cela pourrait aussi rassurer du monde au PSG

En effet, le lien est souvent fait entre la fin de contrat de Flick en 2027, et celle de Luis Enrique à Paris à la même date. Sachant que le technicien espagnol tient toujours le FC Barcelone dans son coeur, le risque de le voir rejoindre les blaugrana dans un peu plus d’un an existe toujours. Mais si Flick venait à prolonger, le problème serait donc réglé et la tentation de revenir au Barça disparaitrait chez Luis Enrique. Pour le plus grand bonheur d’un PSG qui a déjà prolongé son technicien en chef l’hiver dernier, mais rêve de le faire à nouveau maintenant qu’il a réussi à soulever la première Ligue des Champions de l’histoire du club.