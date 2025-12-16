dembele 2030 le psg fait une offre pharaonesque iconsport 261406 0664 394294
Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Déjà lauréat du Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal dans la course au trophée The Best remis ce mardi soir par la FIFA. Le joueur français est bien le meilleur footballeur du monde cette année.
Pour Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain, l'année 2025 restera historique. Trois mois après avoir reçu le Ballon d'Or, l'attaquant français des champions d'Europe a reçu ce prix des mains d'Alessandro Del Piero, légende du football italien. Au classement, Dembélé devance Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Une douce revanche pour le PSG en cette journée où Mbappé a fait condamner son ancien club. Ousmane Dembélé pouvait être présent sur scène, car cette cérémonie annuelle a lieu au Qatar. Là où le Paris SG affrontera Flamengo mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale.
OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Si tu en demandes 35 tu en auras 30... si tu en demandes 30 , tu en auras peut etre 25..... quoiqu'il en soit on est tres très loin des estimations des supporters qui le voyaient partir pour des sommes extravagante, 70M€ 100.... bref ridicule

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Allez Paris

Allez Paris

Mbappé : Le PSG hésite à faire appel après sa condamnation

c'est bien bravo Killian t une GM

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

La c4 et trophée des champions c est cadeaux pour des équipes comme lyon ou marseille pour ma part c est meme pas des trophées ....demain le PSG peut avoir 1 c1 , une c2 , une super coupe et 1 intercontinentale la vraie coupe du monde des clubs !!!! Incroyable avec aussi nos 13 titres et 16 cup...il manquera qu une c3 .😍😍😍😍😍

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Demain on peut etre a JAMAIS les premiers CHAMPION DU MONDE !!!😍😍😍😍 simply the best !!!!!😍😍😍😍 ( et quand on sait les anciens vainqueurs de ce trophée ça serait historique).

Ligue 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

