PSG : Un triple monstre acheté pour 40ME

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé face au Paris FC en Ligue 1. Willian Pacho a une nouvelle fois réalisé une prestation de grande qualité, saluée par les supporters du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a bien entamé son année 2026 avec son succès au Parc des Princes contre le PFC. Le club de la capitale peut compter sur quelques valeurs sûres qui rassurent le collectif, et Willian Pacho en fait incontestablement partie. Le défenseur central équatorien impressionne depuis son arrivée au PSG et semble le seul indéboulonnable dans l’axe de la défense francilienne. Pour de nombreux fans et observateurs, l’ancien joueur de Francfort figure actuellement parmi les meilleurs du monde à son poste.

Pacho bluffe tout Paris

En marge de son nouveau match XXL face au PFC, certains internautes ont en effet indiqué via X : « J’espère que Trump n’attaquera jamais l’Equateur parce que Pacho sera là pour le défendre » ; « Pacho est donc la charnière centrale du psg a lui tout seul » ; « Y’a un récital de Pacho pour ceux qui veulent voir le meilleur défenseur central du monde » ; « Je vous jure que Pacho n’a rien à envier à la meilleure version de Virgil Van Dijk » ; « Si l'équipe peut se permettre d'évoluer à 50 mètres de ses cages sans trop risquer de se faire cisailler en transition, gérer à 2-1, subir parfois, c'est parce que derrière il y a ce triple monstre qui impose sa loi » ou encore « L’année a changé mais l’excellent niveau de Willian Pacho est toujours présent. Hallucinant de voir comment il rassure sa défense, encore ».

Lire aussi OM : Pierre Ménès découpe De Zerbi

À seulement 24 ans, Willian Pacho commence à faire l’unanimité en Europe. Il avait rejoint le PSG à l’été 2024 pour la somme de 45 millions d’euros, bonus compris. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a rapidement rentabilisé ce transfert sur le plan sportif.