ICONSPORT_267377_0058
Roberto De Zerbi - OM

OM : Pierre Ménès découpe De Zerbi

OM05 janv. , 20:05
parClaude Dautel
0
La défaite de l'OM contre Nantes vaut à Roberto De Zerbi des critiques très vives, y compris du côté des supporters marseillais. Pour Pierre Ménès, le technicien italien a tout faux. 
Longtemps considéré comme un dieu vivant par les supporters de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi commence à faire face à la tempête. Le match désastreux contre les Canaris, avec des choix tactiques qui agacent, a remis un coup de pression sur le coach italien arrivé de Brighton et que certains aimeraient bien voir repartir en Premier League. Tandis que les fans de l'OM se déchaînent sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès n'est pas réellement surpris par cette désillusion engendrée par Roberto De Zerbi, dont il n'a jamais été fan. Sur sa chaîne Youtube, l'ancien consultant du Canal Football Club estime que le coach actuel de l'OM empile les défauts et ne peut pas répondre positivement aux attentes des supporters phocéens.

De Zerbi habillé pour l'hiver

« Je n’ai jamais participé à la hype De Zerbi, ni en terme de choix technique, ni en terme de communication, ni en terme de comportement sur le banc de touche. Je suis loin d’être fan de cet entraîneur, et même ses résultats sont quand même pour le moins irréguliers. C’est quand même terrible quand tu as une équipe qui vise au moins la deuxième place du championnat de faire 2-2 contre Angers et Toulouse au Vélodrome, et de se faire taper par Nantes. Ce sont trois équipes qui sont censés quasiment jouer le maintien. Il y a un problème, et trop de rotation tue la rotation. Je sais que c’est la mode dans le football de faire tourner, mais les joueurs n’ont plus de repères et sont paumés », fait remarquer Pierre Ménès au lendemain de la défaite marseillaise contre Nantes.
Pour l'instant, les dirigeants de l'OM n'ont pas réagi au résultat négatif contre Nantes, ce qui semble logique. En effet, dès mercredi, l'Olympique de Marseille affrontera le PSG dans le Trophée des champions, et on imagine qu'en cas de victoire de l'OM, tout cela sera oublié et que Roberto De Zerbi aura du crédit jusqu'à très longtemps.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273293_0022
PSG

Trophée des champions, le PSG annule tout

ICONSPORT_281408_0032
CAN 2025

CAN 2025 : L'Egypte continue sa route

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale

Fil Info

05 janv. , 20:30
Trophée des champions, le PSG annule tout
05 janv. , 19:45
CAN 2025 : L'Egypte continue sa route
05 janv. , 19:44
CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale
05 janv. , 19:30
Cet exploit de l’OL, personne ne l’a vu venir
05 janv. , 19:05
Lille : Le Conseil national de l'éthique va frapper
05 janv. , 19:00
L'ASSE refuse deux offres énormes pour Davitashvili
05 janv. , 18:30
Zabarnyi fait peur, le PSG ne panique pas
05 janv. , 18:00
L'OM reçoit une offre surprise pour Medina !

Derniers commentaires

Trophée des champions, le PSG annule tout

Faut boycotter tous ces matches exportés

Trophée des champions, le PSG annule tout

qd on vous dit que c est de la merde ! deja en France y a pas bcp d interet, mais alors au Koweit! ridicule

Cet exploit de l’OL, personne ne l’a vu venir

Ça t'étonnes qu'ils se soient trompés ? ^^ Eric n'a tjrs pas décuvé apparemment.

Lille : Le Conseil national de l'éthique va frapper

une tape sur les doigts vilain chenapant! ne recommence plus hein.....

Lille : Le Conseil national de l'éthique va frapper

Rien que pour la banderole insultante, il y a de quoi faire alors avec le reste… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading