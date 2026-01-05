OM : Pierre Ménès découpe De Zerbi

La défaite de l'OM contre Nantes vaut à Roberto De Zerbi des critiques très vives, y compris du côté des supporters marseillais. Pour Pierre Ménès, le technicien italien a tout faux.

Longtemps considéré comme un dieu vivant par les supporters de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi commence à faire face à la tempête. Le match désastreux contre les Canaris, avec des choix tactiques qui agacent, a remis un coup de pression sur le coach italien arrivé de Brighton et que certains aimeraient bien voir repartir en Premier League. Tandis que les fans de l'OM se déchaînent sur les réseaux sociaux , Pierre Ménès n'est pas réellement surpris par cette désillusion engendrée par Roberto De Zerbi, dont il n'a jamais été fan. Sur sa chaîne Youtube , l'ancien consultant du Canal Football Club estime que le coach actuel de l'OM empile les défauts et ne peut pas répondre positivement aux attentes des supporters phocéens.

De Zerbi habillé pour l'hiver

« Je n’ai jamais participé à la hype De Zerbi, ni en terme de choix technique, ni en terme de communication, ni en terme de comportement sur le banc de touche. Je suis loin d’être fan de cet entraîneur, et même ses résultats sont quand même pour le moins irréguliers. C’est quand même terrible quand tu as une équipe qui vise au moins la deuxième place du championnat de faire 2-2 contre Angers et Toulouse au Vélodrome, et de se faire taper par Nantes. Ce sont trois équipes qui sont censés quasiment jouer le maintien. Il y a un problème, et trop de rotation tue la rotation. Je sais que c’est la mode dans le football de faire tourner, mais les joueurs n’ont plus de repères et sont paumés », fait remarquer Pierre Ménès au lendemain de la défaite marseillaise contre Nantes.

Pour l'instant, les dirigeants de l'OM n'ont pas réagi au résultat négatif contre Nantes, ce qui semble logique. En effet, dès mercredi, l'Olympique de Marseille affrontera le PSG dans le Trophée des champions, et on imagine qu'en cas de victoire de l'OM, tout cela sera oublié et que Roberto De Zerbi aura du crédit jusqu'à très longtemps.