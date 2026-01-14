PSG : Un salaire à la Mbappé, Dembélé a six mois pour le mériter

il peut etre inscrit apres les poules
Belle progression un roc bon relanceur .
Mis au placard, MAUPAY n'est pas inscrit non plus sur la liste des joueurs pour la LDC ,et d'un coup on le ressort ,on lui donne une tenue et une de chaussures de football et on raconte que de Zerbi compte sur lui . Maupay est une marchandise qu'on Stoke puis on l'expose au public pour une éventuelle vente .
MAUPAY a été mis au placard . Il n'a pas été in
Fakes news ! Il y a 2 jours Barcola déclarait **""Je suis bien au PSG et je veux rester à Paris ,les pourparlers pour une prolongation sont en bonne marche **"'
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
[PODCAST 100% Psg la tribune] 😐 Élimination de la Cdf 👋 A-t-on perdu Bradley Barcola ? 🖋 faut-il prolonger Ousmane Dembélé à tout prix ? Avec @bruno_salomon @LeMechenoua @aflaalex @IliesPeeters francebleu.fr/emissions/100-…