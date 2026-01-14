PSG : Un salaire à la Mbappé, Dembélé a six mois pour le mériter

Ousmane Dembélé tarde à prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Le Ballon d'Or 2025 ne se voit pas proposer un salaire suffisamment élevé par sa direction. Le Français mérite t-il d'être récompensé ? Pas si sûr au vu de sa saison actuelle.

En septembre dernier, Ousmane Dembélé intégrait une nouvelle caste de joueurs en gagnant le Ballon d'Or. L'attaquant du Paris Saint-Germain n'était plus un simple talent de son époque. Il devenait officiellement le meilleur joueur du monde, rejoignant les icônes actuelles et passées du football. Avec ce nouveau statut, le Français est le visage du PSG en 2026. De quoi lui donner de grosses ambitions au niveau financier. Sous contrat jusqu'en 2028, Dembélé espère prolonger en obtenant une grosse revalorisation salariale.

Dembélé doit retrouver son meilleur niveau

Ici Paris : retrouver au plus vite son niveau stratosphérique de la saison passée. Néanmoins, sa direction refuse tout sacrifice financier pour lui. Refroidie par la gestion du cas Kylian Mbappé, elle n'entend plus favoriser un seul homme au détriment du groupe. Le succès du PSG version Luis Enrique s'est basé sur un collectif homogène sans star identifié. Malgré son ballon d'Or, Ousmane Dembélé a peu de chances de faire plier Nasser Al-Khelaifi. Une seule solution pour lui selon le journaliste Alexandre Aflalo d': retrouver au plus vite son niveau stratosphérique de la saison passée.

« Maintenant que le PSG a trouvé son équilibre au niveau de sa grille salariale et que ça a apporté quelque chose de sain, pour moi il serait incohérent voire dangereux d’en sortir pour n’importe quel joueur. Deuxième élément, il est juste trop tôt pour répondre à cette question. En fait, l’avenir d’Ousmane Dembélé dépendra pour moi de cette saison. Ousmane n’assume pas pour le moment sa saison d’après-ballon d’Or. Pour obtenir cette prolongation de contrat et que le PSG mise sur lui, il faut qu’il confirme que c’est ce Ousmane-là (le Ballon d’Or) qui va rester sur les années à venir. Toute prolongation de Dembélé est conditionnée à la fin de saison », a t-il lâché sur la radio publique.

Ce ne sera pas simple pour Ousmane Dembélé. Fragile physiquement, il paye encore sa longue et intense saison 2024-2025. Souvent touché par les blessures ces derniers mois, il a du mal à enchaîner les matchs et les grandes prestations comme il y a 12 mois seulement.