Paris : Le feu d'artifice des supporters marocains truqué par l'IA ?

Info09 nov. , 19:00
parClaude Dautel
Vendredi soir, pendant une minute, le ciel s'est embrassé à proximité de la Tour d'Eiffel à l'initiative de supporters marocains du Wydad Athletic Club. Du côté de la ville de Paris, qui n'avait donné aucune autorisation, certaines images interpellent.
C'était une manifestation amicale et elle n'a donné lieu à aucun incident, vendredi soir, des fans parisiens du club marocain du Wydad Athletic Club ont fait le spectacle sur les bords de Seine avec des engins pyrotechniques de couleur rouge. Une scène qui a évidemment été relayée sur les réseaux sociaux, mais qui a tout de même déclenché une enquête du côté des autorités parisiennes. Car cela s'est passé sans aucune autorisation, et forcément dans le climat actuel, la police est rapidement intervenue pour voir ce qu'il se passait. Mais, en moins d'une minute, tout était réglé et les forces de l'ordre ont seulement constaté que cette courte célébration n'avait donné lieu à aucun incident notable. Mais la vidéo mise en ligne interpelle tout de même. Car on peut voir un plan aérien de ce festival d'engins pyrotechniques et des questions se posent.

Consultée par Le Parisien, la mairie de Paris ne parle que de « petits feux d’artifice » et se demande si la séquence la plus spectaculaire, filmée par un drone, n'est pas tout simplement truquée par une intelligence artificielle. En effet, tout cela se passait à proximité de Balard, où sont installés les états-majors des Forces armées françaises, et où l'usage des drones est interdit et fait l'objet d'un contrôle très strict. Autrement dit, si personne ne conteste la présence de dizaines de torches rouges, les autorités pensent que la séquence aurait été embellie artificiellement afin de la rendre plus spectaculaire. Et si réellement un drone a survolé la zone, alors il se pourrait que cela fasse du bruit du côté des instances en charge de la sécurité de la capitale, alors que se profile la commémoration des attentats du 13 novembre 2015.
